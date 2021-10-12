產婦脹奶疼痛各種不適 中醫客製藥膳加穴位按摩能改善
奇美醫學中心今天舉辦衛教宣導會，說明一般民眾觀念差異與中醫藥、穴位按摩成功調理產後不適案例：常見產婦坐月子期間因脹奶疼痛不堪，物理治療效果有限，搭配中醫穴位按摩及理氣通絡等中藥才改善。
中醫部婦兒科主任王瑜婷表示，產婦坐月子期間雖乳汁量充足，但很容易因脹奶而疼痛，物理治療效果有限，後來護理師衛教搭配穴位按摩指導，及理氣通乳絡科學中藥處方，成功改善脹痛感，也未影響乳汁量；每名產婦體質不同，產後需調理程度不一。
產婦想「追奶、退奶」或乳腺阻塞發炎，可由婦產科醫師、護理師泌乳調理，也可搭配中醫穴位按摩及理氣通絡、逐痰清熱等中藥協助改善困擾。
王瑜婷表示，許多產婦擔心吃藥後哺乳會對胎兒產生影響，但一般會用在產婦的中藥以「補氣揚血」為主，效果較溫和，其實不用太擔心；除非產婦身體狀況真的需要強效藥物，才考慮暫停哺餵母乳。
她說，許多民眾認為中醫藥在產後調理就是「要喝生化湯排惡露」、「拿藥帖燉藥膳補身子」，但藥膳補身體僅是中醫產後調理的一小部份；奇美產後護理之家已整合護理、營養、婦產、兒科、中醫、身心科等資源，協助掌握產婦及新生兒健康狀況，中醫師會根據診察結果分析產婦體質，再決定是以飲食調養為主，或需要配合中藥加強調理。
她說，現在生活條件型態變化大已與古代不同，以前的人粗茶淡飯，現代人飲食尤其蛋白質及脂肪攝取相對多很多，過去「產後氣血大虧」常見，現代產婦氣血虧程度相對常較輕；以前作息是日出而作日落而息，現代人熬夜、工作壓力大可能家常便飯，陰虛陽亢或氣滯的體質相對常見，中醫師會根據診察結果分析產婦目前的體質狀態應該是以飲食調養為主，或者需要配合中藥加強調理，而調理則會規畫階段目標。
傳統產婦坐月子觀念例如坐月子不能喝水、要以茶湯類替代及不能洗頭、洗澡等已不合時宜，中醫師可從專業角度分析，提供較正確觀念與調整做法。調養飲食主要根據產後身體復原不同階段，給予不同功效組成的藥膳配方，包括：益氣補腎養血、健脾除濕、補肝腎強筋骨等，搭配現代營養學理論，並考慮適口性，設計出美味、健康的膳食，讓產婦樂於接受。
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