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台中驚傳首例BNT打後猝死！62歲男打後9天不治

19歲女大生上樓狂喘 心肌炎心停11秒 葉克膜救回

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

1名19歲女大學生日前因腹瀉就醫，打完點滴後返家，隔天爬樓梯時突然一陣狂喘、嘔吐，就醫查出罹患「病毒性心肌炎」期間心臟不僅一度停止跳動11秒，且連續多次致命性心律不整，所幸醫療團隊緊急安裝葉克膜（體外循環機）並予治療，才救回她一命。

女大學說，平時飲食作息正常，某天打工時感到肚子餓卻吃不下，也有拉肚子症狀，起初就醫檢查起初以為是腸胃炎，打點滴後舒服許多，便返家休養。由於租屋處在四樓，隔天中午拿外送準備上樓時，才爬到二樓卻喘到不行，後來忍著不適爬回四樓，才一打開家門即坐倒在地、嘔吐，後來由消防救護人員趕來送她去急診。

亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師許楹奇、心臟血管外科主任劉殷佐指出，患者急診時，因血壓低到量測不到，且躺著也氣喘吁吁，因此又安排心臟超音波檢查，發現嚴重心律不整、心臟收縮力減損，立即送往導管室及開刀房搶救，期間心臟曾一度停止跳動長達11秒，幾乎無法輸送血液，狀況十分危急。

劉殷佐說，心肌炎是指心肌受到病毒、細菌侵犯，使得心臟肌肉層發炎，影響心臟能排出的血量。臨床表現千變萬化，初期並無明顯症狀，很容易與感冒或腸胃炎混淆而忽略，當症狀轉趨嚴重時，可能會出現心臟衰竭、休克或缺血性中風等嚴重併發症，並於數小時或數天內死亡。

他說，有一成心肌炎患者會轉為重症，需使用葉克膜控制，通常治療一周後，心跳能自動恢復，病人也能恢復正常。如果繼續惡化，就得進行心臟移植才能延續性命。

患者 葉克膜 氣喘

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