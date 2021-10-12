樹德半山夢工廠、阿凡達生命樹 獲美國MUSE設計首獎

樹德企業在南投市南崗工業區打造「半山夢工廠 」，最近獲美國MUSE設計獎(MUSE Design Awards)首獎。工廠內高達30.8公尺的阿凡達生命樹，更是一大特色，預計明年啟用並招商40多家廠商進駐，成為結合教育文化、時尚餐飲、生活品味新型態觀光工廠。

樹德企業董事長吳宜叡指出，半山夢工廠以「光盒子」動態工廠概念設計而成，最外層結構引進以色列系統中空板包覆，成為全球最大PC聚合物綠建材外牆，半透明的材質為空間引入大量的光線；廠中10層樓30.8公尺高的巨大「生命樹」，採用奧地利雲杉實木建置支撐整座廠房。夢工廠建築主體融入專利水冷式循環系統、雨水回收系統及太陽能光電三大綠色建築工法，將申請美國LEED黃金級綠建築標章，要做全台灣最「綠」的學旅工場。

半山夢工廠從設計到建置，集結10個國家38個團隊跨界合作，由國際知名澳洲籍建築師Brad Williamson、台灣大雋建築師事務所謝文通主持建築師，加拿大RJC總結構工程師Dr. Yao，結合台灣實式木造蔡有哲木構設計師和銓興營造組成國內外建築團隊共同打造，打造結合生態、美學與人文理念的建築。

接連囊括DFA亞洲最具影響力建築獎(Design for Asia Award)及IDA國際設計獎(International Design Awards)等多項大獎肯定，台灣最大觀光學旅工廠讓國際驚艷