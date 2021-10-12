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知名韓式炸雞起司粉出包 200公斤全遭退運、銷毀

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
「Nene Chicken」起司粉檢出不得添加的甜味劑。圖／食藥署提供
「Nene Chicken」起司粉檢出不得添加的甜味劑。圖／食藥署提供

韓國知名炸雞品牌「Nene Chicken」起司粉出包！衛福部食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，「Nene Chicken」從韓國進口的「起士粉」赫然上榜，被檢出甜味劑含量不符規定，200公斤的產品全數依規定退運或銷毀。

食藥署今公布的最新邊境查驗不合格名單共有11項，包括菲律賓出口的「吐司抺醬」、菲律賓出口的「香蕉醬」、印度出口的「薄荷酸辣醬混合香料」、美國出口的「鷹嘴豆」等，分別被檢出有農藥、防腐劑及甜味劑等超標而列入不合格名單。

其中，真美味國際餐飲有限公司「NENE CHICKEN」自韓國進口的一批「起士粉」，製造廠商為HYEIN FOODS CO.,LTD.，被檢出每公斤產品含甜味劑甜菊醣苷0.45公克；全數20盒、200公斤遭依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，甜菊醣苷是正面表列的食品添加物，因此只能在五大類產品中使用，包括蜜餞、代糖錠（粉）、經核准的特殊營養品、豆乳品飲料、醬油等調味醬，但不可用於起司粉。

陳慶裕表示，這是半年來第一次被抽驗到不合格，將針對該公司同一品項產品提高抽驗比例，從2％到10％提升至20%到50%。

不過，該品牌強調所有的調味料及醃料皆由韓國進口，之前進口的產品是否也會稽查？陳慶裕表示，若廠商曾經輸入類似或相同的產品，會將邊境查驗到不合格的名單交給地方衛生單位進行稽查；如有不合格情形，則由地方依食安法開罰。

食藥署 抽驗

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