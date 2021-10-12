從產地到餐桌 海科館博士教你看魚、吃魚

新北市漁業處在瑞芳深澳漁港開辦「食魚體驗」課程活動，推廣食魚教育文化，希望教導民眾更懂得識魚、煮魚、吃魚，了解漁產品「從產地到餐桌」的過程，進一步體認不能只是吃海鮮，更要愛海洋。

漁業處表示，台灣四面環海，民眾享有各式海鮮產品及海鮮料理，國際貿易興盛，還有不少進口水產品，一年四季都有不同品項的海鮮可供選擇。只是大家吃下肚的海鮮料理從哪裡來？怎麼分辨好壞？如何才能聰明買、健康吃？很多人不是很清楚，因為消費者沒有特別去學習如何分辨進口海鮮、品質優劣及營養價值。

深澳漁港是新北市重要漁業作業基地，漁產多樣豐富，市府近期辦理深澳漁港食魚體驗課程活動，邀請國立海洋科技博物館研究人員、海大動物學研究所博士蓋玉軒擔任講師，教導民眾魚類的種類分辨、進口與本土種類差異、品質好壞、營養及食用魚類禁忌等食魚知識。

蓋玉軒說，魚類油脂為脂溶性維生素A、D重要來源，富含多元不飽和脂肪酸，是優質食物選擇。但吃魚也是有一些禁忌，例如銀皮魚類的魚皮因普林（Purine）含量較高，痛風患者應避免食用。大型魚類體內甲基汞含量較高，孕婦不宜食用，恐影響胎兒神經系統發展。他還用圖表教導民眾分辨透抽、魷魚、軟絲等頭足類，到魚市場時就不會分不清楚。