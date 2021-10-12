疫情間未因害怕而離開 陳時中國際護師節倍感醫護韌性

110年國際護師節本應在今年5月12日舉行，但遇上三級警戒因而延宕5個月，改在今天線上辦理。疫情肆虐，是一群白衣天使，讓大家擁有口罩下安心笑容。衛福部長陳時中今天藉由線上致詞，重提「雙和醫療暴力事件」，感謝醫護在疫情間，沒有因害怕而離開，看見他們的十足韌性。

中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會辦理，110年國際護師節慶祝大會。總統蔡英文、陳時中今天透過影片，為全國18萬護理師，以及得獎者獻上祝福。

蔡英文致詞指出，民眾在疫情間享受高品質健康照護，多虧醫護在過去一年多，全力投入篩檢站、各級醫療院所與疫苗施打站，處處看得見專業奉獻。不過，疫情還沒結束、不能鬆懈，醫護守護疫情與台灣，未來政府會提升職場環境，「提醒辛勞的你們，別忘照顧自己跟家人」。

疫情初期，雙和醫院爆發確診病患，持刀砍傷3名護理師事件。陳時中今天也特別在致詞表示，感謝護理台灣隊的付出，從機場港埠、檢疫所、醫療院所、關懷中心、學校、衛生所、護理機構、社區接種站等等，台灣醫療需要在哪裡，護理人員就在哪裡。

「很遺憾今年疫情間，發生醫院醫療暴力事件。」陳時中說，受害護理師第一時間，希望不要讓家人知道，他前往探視時，這位護理師說：「這不是大家害的，我會努力好起來。」醫護沒有因為害怕而離開，他感受很深、也看到護理專業的韌性，衛福部對於醫療暴力零容忍並嚴正以待。

陳時中指出，已修法加重醫療暴力加害者刑法，疫情間若醫護執行防疫工作，遭受暴力損害，也納入補助事項，提供疫情第一線醫護相關津貼獎勵，維護執業權利。衛福部今年更以疼惜護理為主題，主張有健康護理師，才有永續的護理人力。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋於現場致詞則說，本應有1600位受邀參與典禮，但疫情所致，改為線上頒獎典禮。她說，護理師錢少事多、輪值上班，更沒有正常休假、常常加班，青春歲月奉獻在這條路上，若沒有熱忱很難支持。