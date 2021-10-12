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圓規颱風沒來、東半部卻風雨驚人 氣象局解釋了

宜花東豪大雨災損評估中 西部產區未受災菜價持平

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
根據台北農產運銷公司統計，今日周二開市，台北市蔬菜到貨量約1570噸比平時略多，已逐漸恢復疫情前的供應水準，每公斤平均批發價34.4元，比前一個交易日34元略揚。本報資料照片
根據台北農產運銷公司統計，今日周二開市，台北市蔬菜到貨量約1570噸比平時略多，已逐漸恢復疫情前的供應水準，每公斤平均批發價34.4元，比前一個交易日34元略揚。本報資料照片

受到圓規颱風外圍環流影響，台灣東半部，以及中部山區降下豐沛雨量，蔬菜產區暫時未受到災損價格持平。整體是否有影響，後續才能評估。

根據台北農產運銷公司統計，今日開市，台北市蔬菜到貨量約1570公噸比平時略多，已逐漸恢復疫情前的供應水準，每公斤平均批發價34.4元，比前一個交易日34元略揚；平均批發價或許波動不大，但因休市後的開市，需求量大，短期葉菜類幾乎都上揚。

颱風外圍環流影響帶來的雨勢集中在宜花東地區，農委會農糧署副署長姚志旺表示，目前東部地區還沒有重大災損傳出，現有的作物包括釋迦、木瓜、以及部分短期蔬菜，花東地區二期稻作已收成，要等雨後，看狀況才可評估，若有瓜果在授粉，豪大雨會影響生長，因此仍密切觀察中。

根據北農分析，今日進貨量較休市前1390公噸增加，量增菜種有改良種高麗菜、大白菜、青江菜、空心菜、地瓜葉、胡瓜、小黃瓜、絲瓜、苦瓜、番茄、敏豆、甜椒、蘿蔔等，量減菜種有初秋高麗菜、小白菜、A菜、青花菜、玉米、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，今日進貨量較休市前增加，休市後承銷人存貨少，承銷人購買需求增加，交易市況平順，各菜種行情價格漲多跌少。葉菜類進貨量小幅增加，價格上漲，初秋高麗菜到貨量約68噸，價格上漲3元，改良種高麗菜到貨量約242噸，價格下跌1元，大白菜到貨量約75噸，價格持平，地瓜葉到貨量約24噸，價格上漲2元。

另外，因為連續幾天下雨，根莖類進貨量略減，價格漲跌互見，青蔥到貨量約16噸，價格上漲40元；價格上漲菜種有初秋高麗菜、小白菜、青江菜、A菜、空心菜、地瓜葉、茄子、番茄、甜椒、青蔥等。價格下跌菜種有改良種高麗菜、小黃瓜、絲瓜、敏豆、玉米、竹筍等，其餘各菜種持平。

高麗菜 北農 圓規颱風

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