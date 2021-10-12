公部門最美月曆林務局「假面之森」 明起開放預購

被稱為「公部門最美月曆」的林務局月曆每年都造成搶購熱潮，2022年將以「假面之森」為主題，揭秘台灣森林動植物在生存競爭下演化出的隱蔽、警戒、擬態、欺敵、引誘等化妝與演技招數，包含月曆、桌曆及筆記本等，將從10月13日中午12時至10月19日24時開放預購。

林務局2022月曆，延續從2018「飲食之森」開始的企畫模式，局長林華慶親自發想、訂定「假面之森」主題與風格，帶領策畫各月份子題、核心理念、呈現方式與代表物種等詳細內容，過程中也聘請專家協助審訂圖稿動、植物特徵的正確性。

林務局表示，台灣的森林從苔蘚、地衣，到通天聳立的樹木與附著其上的蕨類、蘭花，都有許多生物以與眾不同的裝扮藏身其間，牠們身上獨特的花紋、線條、斑點其實都有生物學上的意義。森林裡還有許多生物以假眼欺敵、以華麗外衣招蜂引蝶、以條紋或斑點隱身，有的甚至還會運用特殊行為讓自己融入背景環境，各式各樣的生存密技，有如一場盛大的假面舞會。

「假面之森」月曆長75公分、寬52公分，使用FSC認證紙張印製，每份定價300元；桌曆則順應使用者建議，加入記事欄位，並用外封套包裝設計成三角桌曆檯座，兼顧美觀與實用，每份定價300元。筆記本則運用月曆的元素設計，以手繪插圖介紹大自然偽裝大師的求生奇招，也保留觀察頁及空白頁，可隨手記錄在野地觀察大自然的樣貌，每本定價200元。