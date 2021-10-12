快訊

好消息！屏東挖眼案被害人本周出院 視力初步保住了

圓規颱風沒來、東半部卻風雨驚人 氣象局解釋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公部門最美月曆林務局「假面之森」 明起開放預購

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
林務局2022月曆10月13日中午12時至10月19日24時開放預購。圖／林務局提供
林務局2022月曆10月13日中午12時至10月19日24時開放預購。圖／林務局提供

被稱為「公部門最美月曆」的林務局月曆每年都造成搶購熱潮，2022年將以「假面之森」為主題，揭秘台灣森林動植物在生存競爭下演化出的隱蔽、警戒、擬態、欺敵、引誘等化妝與演技招數，包含月曆、桌曆及筆記本等，將從10月13日中午12時至10月19日24時開放預購。

林務局2022月曆，延續從2018「飲食之森」開始的企畫模式，局長林華慶親自發想、訂定「假面之森」主題與風格，帶領策畫各月份子題、核心理念、呈現方式與代表物種等詳細內容，過程中也聘請專家協助審訂圖稿動、植物特徵的正確性。

林務局表示，台灣的森林從苔蘚、地衣，到通天聳立的樹木與附著其上的蕨類、蘭花，都有許多生物以與眾不同的裝扮藏身其間，牠們身上獨特的花紋、線條、斑點其實都有生物學上的意義。森林裡還有許多生物以假眼欺敵、以華麗外衣招蜂引蝶、以條紋或斑點隱身，有的甚至還會運用特殊行為讓自己融入背景環境，各式各樣的生存密技，有如一場盛大的假面舞會。

「假面之森」月曆長75公分、寬52公分，使用FSC認證紙張印製，每份定價300元；桌曆則順應使用者建議，加入記事欄位，並用外封套包裝設計成三角桌曆檯座，兼顧美觀與實用，每份定價300元。筆記本則運用月曆的元素設計，以手繪插圖介紹大自然偽裝大師的求生奇招，也保留觀察頁及空白頁，可隨手記錄在野地觀察大自然的樣貌，每本定價200元。

林務局2022月曆、桌曆與筆記本，將同步在10月13日中午12時至10月19日24時開放預購，預購與販售通路包含國家書店、五南文化廣場、日光山森林茶書苑，以及由全台各地多家獨立書店共組的「友善書業合作社」。各品項預購皆不限量，只要在期限內不用擔心搶不到，預購完成預計將於12月中旬出貨，屆時僅保留少量現貨在各通路零售。

林務局2022月曆10月13日中午12時至10月19日24時開放預購。圖／林務局提供
林務局2022月曆10月13日中午12時至10月19日24時開放預購。圖／林務局提供

月曆 獨立書店

延伸閱讀

50歲男子登台東嘉明湖高山症發作 無生命跡象待援

打造全球第一座公民森林 尚格酒業響應永續種植600株樹

圓規颱風影響 太平山國家森林遊樂區明天起休園

國家森林遊樂區、鳩之澤泡湯 用五倍券享優惠

相關新聞

知名韓式炸雞起司粉出包 200公斤全遭退運、銷毀

韓國知名炸雞品牌「Nene Chicken」起司粉出包！衛福部食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，「Nene Chic...

19歲女大生上樓狂喘 心肌炎心停11秒 葉克膜救回

1名19歲女大學生日前因腹瀉就醫，打完點滴後返家，隔天爬樓梯時突然一陣狂喘、嘔吐，就醫查出罹患「病毒性心肌炎」期間心臟不...

樹德半山夢工廠、阿凡達生命樹 獲美國MUSE設計首獎

樹德企業在南投市南崗工業區打造「半山夢工廠 」，最近獲美國MUSE設計獎(MUSE Design Awards)首獎。工...

從產地到餐桌 海科館博士教你看魚、吃魚

新北市漁業處在瑞芳深澳漁港開辦「食魚體驗」課程活動，推廣食魚教育文化，希望教導民眾更懂得識魚、煮魚、吃魚，了解漁產品「從...

剪黏大師蘇木山獲工藝殊榮 殷盼廟宇美學世代傳習

雲林縣北港鎮81歲剪黏大師蘇木山，傳承剪黏工藝超過1甲子，獲雲林縣政府登錄為「剪黏工藝」保存者殊榮，北港鎮長蕭美文等各界...

疫情間未因害怕而離開 陳時中國際護師節倍感醫護韌性

110年國際護師節本應在今年5月12日舉行，但遇上三級警戒因而延宕5個月，改在今天線上辦理。疫情肆虐，是一群白衣天使，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。