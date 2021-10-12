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吃得少又產蛋多 畜試所用這方式選蛋種鴨期程縮短四成

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
運用晶片選種，種鴨場可更快選育出自有節糧品系。圖／畜試所提供
運用晶片選種，種鴨場可更快選育出自有節糧品系。圖／畜試所提供

為減輕氣候變遷對養鴨產業的衝擊，農委會畜試所應用全基因體晶片進行基因型鑑定，建構節糧蛋種鴨晶片選種模式，可節省飼養空間、費用及人力，縮短40％選育期程，大幅提升節糧蛋種鴨選拔效率。

畜試所表示，極端氣候對全球畜牧業的影響日漸嚴峻，經估計畜牧生產及飼料大宗原料運輸等占溫室氣體排放18%，另飼料中占6成至8成的玉米及大豆粕也因氣候變遷，價格持續高漲，增加農民生產成本。

畜試所所長黃振芳表示，國內鴨蛋年產量約在4億枚以上，總產值約台幣18億元。鴨蛋生產成本中，飼料費占8成以上，為節省農民開銷，畜試所自2009年開始節糧種鴨選育，每個世代需檢定200餘隻母鴨個體的採食量、蛋產量及體重等殘差飼料採食量相關性狀，加上系譜資訊，以估算育種價挑選種鴨，終於在2018年完成「褐色菜鴨高飼效品系」命名，並推廣予種鴨業者，估計可省下約1成的飼料費用。

畜試所表示，氣候變遷影響加劇，種鴨業者選育自有品系的意願逐漸提升，卻苦無長時間維持系譜及系統化檢定之足夠人力。畜試所建構節糧蛋種鴨全基因體晶片選種模式，估算個體基因體育種價，試驗結果發現，在褐色菜鴨高飼效品系或對照品系，以基因體育種價挑選種鴨，皆可完全排除殘差飼料採食量相關性狀在50%後段班的種鴨。

畜試所說，應用晶片選種，在雛鴨階段完成基因型鑑定及基因體育種價估算後，便可篩選出要保留的種鴨，節省飼養空間、飼料費用及檢定殘差飼料採食量相關性狀所需人力，又待種鴨性成熟後即可繁殖。以傳統選拔褐色菜鴨高飼效品系需耗時6年，導入晶片輔助選種可縮減至3.5年，縮短約40％的選育期程。

基因 氣候變遷 體育

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