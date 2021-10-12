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人氣紅不讓！台南山上水道博物館國慶連假再創遊客高峰

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山上水道博物館國慶日2周年館慶，再創遊客高峰。圖／文化局提供
台南山上水道博物館國慶日2周年館慶，再創遊客高峰。圖／文化局提供

台南山上花園水道博物館國慶日迎2周年館慶，3天連假吸引一萬人次參訪，文化局表示，在假期前規畫設置的Bebike發揮功用，成功串連博物館及山上區景點，讓人潮效益外溢，連農會超市農特品銷售量都上漲超過兩成，帶動區域觀光

文化局長葉澤山指出，明年水道啟用一百年，將規劃系列慶祝活動，今年提前為百年暖身，透過與南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區、樹谷生活科學園區組成台南市區域博物館創新發展協作平台舉辦闖關遊戲，以及豆子劇團成員以環境式互動劇場方式，展現水道歷史，加上灣A麻吉親子彩繪方式，寓教於樂，讓遊客能更深入了解博物館的文史背景。

疫情期間停用也適當放寬的戶外遊憩裝置，包括戲水池及藝術沙坑也都重新開放，成功吸引大批親子遊客到訪，十月十日國慶當天，更有4703位遊客到訪，甚至比中秋節還多，創今年春節以來最高人數。

除了園區各項活動吸睛以外，館慶前設置的Bebike電動輔助單車也適時發揮作用，讓遊客可以順遊淨水池，甚至深入山上區，感受農村社區的純樸之美。

山上區長余基吉表示，博物館人潮成功帶動山上老街經濟，農會附設超市估計3天業績成長超過兩成，公所也將積極開發農特產品可以提供觀光客伴手禮，希望集合人潮，帶動山區觀光產業。

台南山上水道博物館國慶日2周年館慶，再創遊客高峰。圖／文化局提供
台南山上水道博物館國慶日2周年館慶，再創遊客高峰。圖／文化局提供

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