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「生不如死！」 嘉義縣老化死亡比率雙創全國最高

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉西豐社區活動中心日前湧入上百鄉民，領取納骨塔位選位通知書。圖／聯合報資料照片
嘉義縣鹿草鄉西豐社區活動中心日前湧入上百鄉民，領取納骨塔位選位通知書。圖／聯合報資料照片

後天重陽節，內政部最新統計人口數字顯示，台灣累計今年前9月的出生數少於死亡數，今年我國人口恐連續第2年呈現負成長，再創史上最低出生人口數紀錄。嘉義老化比率20.95%，全國最高，不只老化比率最高，內政部統計，粗死亡率最高是嘉義縣千分之11.18；嘉義縣老化、死亡率全國雙高，可說是「生不如死！」

縣府民政處統計，去年11月嘉義縣總人口跌破50萬大關後，人口直直落，到9月底人口數剩49萬4868人，65歲以上符合領取重陽敬老金長輩共計10萬3666人，老化比例20.95%；1至9月出生人數只有1951人，死亡人數4337人，死亡人數比出生增加1倍多、共2386人。

內政部說，全台人口死亡數，9月為1萬3894人，平均約每3.1分鐘就有1人死亡，折合年粗死亡率為千分之7.21，與去年同月相比增加18人，但若與8月相比減少1058人。就縣市別，粗死亡率最高為嘉義縣千分之11.18，最低為桃園市的千分之5. 66；今年1至9月累計死亡數為13萬8018人，較上年同期增加7753人。

嘉義縣老化、死亡率雙創全國最高，縣長翁章梁積極推動長照2.0及社區不老運動，開發工業區吸引年輕人返鄉定居就業，減緩人口流失老化，另，鄉鎮市公所積極興建靈骨塔送終，開闢自有財源。

老化比例高的鹿草鄉，因第二納骨塔使用率高，塔位數不足，公所將新增2358個塔位，因為是最後一次新增塔位，鄉民詢問度高，為公平起見日前開放民眾排隊，領取選位通知單，大批民眾排隊搶塔位，有人前一晚就來排隊。

嘉義縣鹿草鄉西豐社區活動中心日前湧入上百鄉民，領取納骨塔位選位通知書。圖／聯合報資料照片
嘉義縣鹿草鄉西豐社區活動中心日前湧入上百鄉民，領取納骨塔位選位通知書。圖／聯合報資料照片

老化 嘉義 死亡率

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