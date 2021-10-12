離岸5K無藻礁？藻礁聯盟批經濟部故意影響環差審查

藻礁公投聯盟今早對經濟部發出的大潭海域在水深18公尺、約離岸1.7公里即無礁石，藻礁公投「離岸5公里皆藻礁」是前提事實錯誤新聞稿，發出聲明反駁，認為經濟部在外推方案環差專案小組會議前發布此新聞，令人質疑是否為了影響專案小組委員之判斷

經濟部表示，藻礁公投提案主文要求中油三接應遷至離岸5公里外的海域，台灣中油公司委託數個專家學者團隊針對大潭海域海底地質調查，結果顯示礁體最多只到水深18公尺的海域，測算後最遠離岸約1.7公里的海底即無礁石，而詳細的水下調查則發現潮間帶與海底屬不同生態系統，藻礁公投提案的前提存在事實基礎錯誤。

藻礁公投推動聯盟反駁指出，很難想像1個國家「部」級的單位如此大費周章，只是為了去證明台灣某1個海域是生態、生物多樣性不佳，可以直接進行開發的，藻礁公投主文在去年10月應中選會辦理聽證會時的要求，提出具體的遷離範圍，公投小組當時依台大碩士生論文資料明定應遷離大潭海域低潮線外5公里範圍，考量的不只是藻礁礁體，也包含藻礁與其周邊生態系。

經濟部表示，在前次三接迴避替代方案中，比起原版的開發範圍就已大幅縮減，並且完全避開大潭潮間帶的藻礁，但是公投方僅憑一碩士論文的推論，然而公投方引用的碩士論文，調查地點為大潭北邊的白玉藻礁而非大潭，且調查方法為單、多音束聲納儀、側掃聲納儀，並不足以瞭解海床的地質構造。

藻礁公投推動聯盟駁斥，真正前提錯誤的是經濟部和中油公司，他們明知藻礁是該保護的珍貴地景和生態系，卻運用不對等的部會權力現實，讓農委會、海委會保育失職，讓環保署成為放水署，製造出環評史上的最後1天，連帶把蔡英文總統藻礁永存的誠信一起送葬。

藻礁公投推動聯盟近一步說，藻礁生態系本來就不是單獨的存在，整體藻礁生態系的健康與否與整個近岸其他生態系之間的交互作用，不管是海底或是水層都是重要的。中油這樣「切豆腐」式的狡辯，是完全不懂生態系運作的說法，

潮間帶健康的藻礁需要的是亞潮帶健康的泥沙生態的支持，這種對生態系「歧視」的切割方式，實在是嚴重的錯誤。