布袋澎湖客輪月底停航 疫情衝擊全年跌破20萬人次最慘

嘉義縣布袋商港與澎湖之間的藍色公路，今年最後國慶連假，迎來搭客輪偽出國離島澎湖旅客，昨天最後一天卻碰上圓規颱風攪局停航，因海上東北季風轉強，本月底依慣例客輪停航半年，台灣港務公司布袋管理處統計，受本土疫情影響，今年航運量不到20萬人創新低。

五倍券8日領用，本土疫情趨緩，旅遊觀光業及客輪業原期待布澎航繳，國慶連假迎來滿滿人潮，一連3天的雙十連假，也是今年航季最後一個假期，布袋管理處統計，預計3天進出港3784人次，但昨天碰上颱風海上風浪增強停航。

澎湖受到圓規颱風及東北季風攪局，布袋至馬公海運交通全部中斷，布袋開往馬公航線國慶增開回程航班3航次，協助旅客返台，昨天停航，滯留澎湖旅客不多。

布澎客輪往年連假，幾乎班班客滿，須加開好幾航次疏運，百麗及凱旋客輪公司都大手筆在國外訂製全新大型客輪，投入營運，卻碰上本土疫情爆發，端午連假防疫三級停航，降級鬆綁，遊客對密閉空間有所顧忌，復航後載客量未明顯增加。

布袋管理處說，布袋商港進出港旅客2019年共計59萬158人次，去年受疫情影響，衰退到41萬9369人次，今年1至9月因本土疫情爆發，未達13萬人次，隨著海上風浪增強，除百麗公司預定營運至10月底，只營運周五、六、日外，其餘客輪公司國慶連假後按往例停航。