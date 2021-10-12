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基隆燈塔直上白米甕砲台 遙望球子山 來日再戰1日雙塔
基隆市政府整建步道串連基隆燈塔、球仔山燈塔，打造基隆港西岸「1日雙塔」旅遊路線。從基隆燈塔到白米甕砲台500多公尺步道已能通行，從白米甕砲台到球子山燈塔1500多公尺步道尚未完成。前段風景優美，但多陡坡，民眾不妨去練練腳力，來日再挑戰一日雙塔。
基隆燈塔建於1900年，最早是建磚砌圓塔，1962年改建為鋼筋混凝土圓塔。當地海埔奇岩怪石林立，俗稱「萬人堆鼻」，現已築造成西30號碼頭。基隆燈塔早年有紅色光弧，提醒船隻有險礁。險礁炸除後，燈塔也取消紅色光弧。
基隆燈塔後方山上的白米甕砲台是市定古蹟，風景優美。過去遊客可開車或騎車從光華路37巷上山，市府近期整修燈塔和砲台間步道，希望民眾把車停在光華路旁，徒步上山，先賞燈塔，再逛砲台。
這條步道部分路段坡度陡，走起來有點吃力，還好距離不長，中途也有好幾個觀景平台，可歇歇腿和俯視基隆港嘴和碼頭動態。港嘴西岸紅頂、藍色外觀的光華塔是早期航管中心，目前閒置，新的船管中心設在「對岸」和平島。
步道最高點白米甕尖標高102公尺，觀景區域面積不大，市府設了「注意掉落」看板，提醒遊客別墜崖。
經過白米甕尖就可看見砲台的射擊指揮所，連接砲台和指揮所的階梯步道接近筆直，且有點陡，下山容易，上山吃力。白米甕砲台景色宜人，壯闊海景令人感覺心曠神怡。從白米甕砲台通往球子山砲台的步道約1500公尺，目前尚未完工。
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