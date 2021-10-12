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無敵美景！圓規颱風未登陸 阿里山天空一片火燒雲彩

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
圓規颱風未登陸，生態觀察家兼攝影師蘇家弘昨天黃昏，在海拔逾2千公尺的阿里山國家森林遊樂區，發現太陽西下火燒天空的火燒雲情景，籠罩上空，拿攝錄影機觀察記錄。圖／蘇家弘提供
圓規颱風未登陸，生態觀察家兼攝影師蘇家弘昨天黃昏，在海拔逾2千公尺的阿里山國家森林遊樂區，發現太陽西下火燒天空的火燒雲情景，籠罩上空，拿攝錄影機觀察記錄。圖／蘇家弘提供

圓規颱風雖未登陸，外圍環流卻對全台造成影響，生態觀察家兼攝影師蘇家弘昨天黃昏，在海拔逾2千公尺的阿里山國家森林遊樂區，發現太陽西下，天空一片由黃到紅，火燒天空的火燒雲情景，籠罩阿里山上空，拿攝錄影機觀察記錄，遊客驚嘆大自然奇景。

「火燒雲」天空雲彩奇妙變化美景，吸引攝影愛好者，卻不輕易展現，賞景可遇不可求，非得要在特殊時間點，才會出現，由黃到紅的天空雲彩，在氣象學稱作「霞」，大多出現在清晨、夕陽西下，搭配適合雲層才會出現。

雖然朝霞、晚霞每天都有，但不是經常有如此繽紛色彩，氣象人員說，當台灣附近有低壓，出現比例才會很高，一般火燒雲會出現在日出與夕陽，主要是低壓系統周圍會伴隨沉降氣流，讓天空能見度較高。

蘇家弘是在颱風前上阿里山，山上水氣充足，地形開闊，太陽光充足，當低壓下沉氣流抵台，天空繽紛「火燒」程度明顯，蘇家弘緊住機會拍攝火燒雲美景，與親友分享，積雲底部映照加通紅，如同火燒一般。

蘇家弘說，火燒雲形成，最關鍵是在太陽光透過大氣層的角度，黃昏到來，低氣壓伴隨外圍環流雲帶，這些較長波長的黃、紅光通過雲層底部，形成朵朵火紅的火燒雲，讓人著迷、讓人驚嘆！

圓規颱風未登陸，生態觀察家兼攝影師蘇家弘昨天黃昏，在海拔逾2千公尺的阿里山國家森林遊樂區，發現太陽西下火燒天空的火燒雲情景，籠罩上空，拿攝錄影機觀察記錄。圖／蘇家弘提供
圓規颱風未登陸，生態觀察家兼攝影師蘇家弘昨天黃昏，在海拔逾2千公尺的阿里山國家森林遊樂區，發現太陽西下火燒天空的火燒雲情景，籠罩上空，拿攝錄影機觀察記錄。圖／蘇家弘提供
圓規颱風未登陸，生態觀察家兼攝影師蘇家弘昨天黃昏，在海拔逾2千公尺的阿里山國家森林遊樂區，發現太陽西下火燒天空的火燒雲情景，籠罩上空，拿攝錄影機觀察記錄。圖／蘇家弘提供
圓規颱風未登陸，生態觀察家兼攝影師蘇家弘昨天黃昏，在海拔逾2千公尺的阿里山國家森林遊樂區，發現太陽西下火燒天空的火燒雲情景，籠罩上空，拿攝錄影機觀察記錄。圖／蘇家弘提供
圓規颱風未登陸，生態觀察家兼攝影師蘇家弘昨天黃昏，在海拔逾2千公尺的阿里山國家森林遊樂區，發現太陽西下火燒天空的火燒雲情景，籠罩上空，拿攝錄影機觀察記錄。圖／蘇家弘提供
圓規颱風未登陸，生態觀察家兼攝影師蘇家弘昨天黃昏，在海拔逾2千公尺的阿里山國家森林遊樂區，發現太陽西下火燒天空的火燒雲情景，籠罩上空，拿攝錄影機觀察記錄。圖／蘇家弘提供

阿里山 圓規颱風

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