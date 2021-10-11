快訊

中興、中山大學併私立醫大都喊卡 主要原因是它

明仍有強風豪雨 上班日要注意改道資訊

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導
連假結束，上班日仍有強風豪雨，中央災害應變中心提醒用路人注意道路資訊。記者王怡蓁／翻攝
連假結束，上班日仍有強風豪雨，中央災害應變中心提醒用路人注意道路資訊。記者王怡蓁／翻攝

根據最新資料顯示，颱風今晚8點位於鵝鑾鼻的南南東方約340公里海面，以時速26公里向西行進；颱風強度略為增強，暴風圈擴大。各地出現較大陣風，蘭嶼16級、東吉島12級，蘇澳、花蓮、成功、新屋、梧棲、恆春、澎湖、馬祖10級，較大雨量為宜蘭縣鴛鴦湖515.0毫米，台中市南湖圈谷428.5毫米，花蓮縣豐南267.5毫米，請民眾避免前往海邊、山域活動。適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需留意積淹水。

在災情部分，截至晚間8點，土石流黃色警戒為22個縣市共71處；目前疏散撤離有宜蘭縣、花蓮縣2縣，人數共計1424人，開設收容處所計11處，收容安置人數168人。停電戶數為30237戶，維修26904戶，待修3333戶。海運有61個航次停航、國內航線取消48班次。淹水處一處，已退水。1人因路樹倒塌受傷。

新竹縣尖石鄉有3名遊客在泰崗野溪溫泉返回時，因溪水暴漲，1人受困河道，已救出，2人受困岸邊待救，無立即危險；台中和平馬鰣橋1人戲水遭沖走，目前仍在搜救中；屏東霧台2山友前往大鬼湖山，跌落山谷，1人OHCA、1人外傷，預計明天天候許可派遣直升機救援。

農委會指出，宜蘭及花蓮有71條潛勢溪流發布黃色警戒，請地方政府落實預防性疏散撒離。入夜持續有大豪雨，請隨時監測土石流潛勢區，做好預防性疏散撤離。

全台仍有多處道路預警性封閉，交通部將公布最新的道路通阻，航運及空運停（復）駛相關訊息，以利明天上班日民眾回到工作崗位。公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw/）及收聽警廣路況廣播。

連假結束，上班日仍有強風豪雨，中央災害應變中心提醒用路人注意道路資訊。記者王怡蓁／翻攝
連假結束，上班日仍有強風豪雨，中央災害應變中心提醒用路人注意道路資訊。記者王怡蓁／翻攝

花蓮 颱風 宜蘭

延伸閱讀

颱風影響 公路總局已預警性封閉7處省道路段

今晚颱風影響最劇東半部雨勢驚人 氣象局曝解除海警時機

圓規颱風雨勢明顯 北市晚22時起關閉淡水河沿線疏散門

圓規颱風強風大雨…民眾連假出遊受困 警消救援難度高

相關新聞

明仍有強風豪雨 上班日要注意改道資訊

根據最新資料顯示，颱風今晚8點位於鵝鑾鼻的南南東方約340公里海面，以時速26公里向西行進；颱風強度略為增強，暴風圈擴大...

看臉書臉色！誤踩莫名地雷被滅團 社團如何起死回生

臉書Facebook雖然是大眾交流園地，卻自有一套「社群守則」來管理，社群要看臉書臉色，如被認定違規情節嚴重，往往會被停用，甚至遭「滅團」。最近即有28萬多會員「彰化人大小事」兩度被停權，有40萬成員的「新竹大小事」則被停了近兩個多月，近日才恢復。讓臉書社群經營者除避免誤踩紅線外，也努力與臉書建立申訴平台，以免心血毀於一旦。

【青春留鄉32】帶著孩子推動蝙蝠保育 護理師「斜槓教育」奪師鐸獎

原本是台南女兒的張素連，20多年前因公職分發來花蓮，從此他鄉變故鄉。身為西富國小護理師，她不只照顧學童健康，還「斜槓」推動生命教育，帶領學童認識、保護蝙蝠，在全校師生努力下，西富國小成為保育蝙蝠典範學校，這股熱情甚至感染到社區，家戶裝起讓蝙蝠棲息的蝙蝠屋，愈來愈多人從事友善耕作，不噴農藥避免傷害蝙蝠，在地生產的「友蝠米」成為西富特產。...

梅花鹿生態危機翻版：那些年，危害生態與農作的野生動物

梅花鹿復育有成，野外族群數量增多，卻也造成部分地區環境生態危機。事實上，因開發愈來愈多愈廣，民眾生活與動物的生存空間高度重疊，近年人與動物的衝突屢見不鮮，不只梅花鹿，台灣獼猴、山豬、甚至綠鬣蜥，都造成作物損失外，以及生態危害。...

【逃獄風雲／上】71歲關51年8度越獄成功 「逃脫大王」卡關綠島

今年9月5日晚上，一輛白色賓士車誤將新北市萬板路上機車待轉區當作路邊停車格臨停，巡邏警網經過時上前盤查，一查駕駛身分竟是「逃脫大王」徐開喜。今年5月才刑滿出獄的他，被發現包包內有數顆三級毒品FM2，雖然他辯稱是剛出獄朋友給他的助眠藥物，仍被依毒品罪嫌送辦。

不斷更新／國道北返9地雷路段 國5北返雪隧回堵7公里

公路總局不排除今晚實施蘇花路廊封路，而中橫公路今晚8點將只出不進、10點起封閉。加上東半部風雨漸增強，北返車潮激增。國5北上雪隧回堵6公里，各入口排隊：頭城(台9)3公里、頭城(宜4)3公里、宜蘭1.5公里、羅東1.5公里、蘇澳1公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。