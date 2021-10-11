明仍有強風豪雨 上班日要注意改道資訊

根據最新資料顯示，颱風今晚8點位於鵝鑾鼻的南南東方約340公里海面，以時速26公里向西行進；颱風強度略為增強，暴風圈擴大。各地出現較大陣風，蘭嶼16級、東吉島12級，蘇澳、花蓮、成功、新屋、梧棲、恆春、澎湖、馬祖10級，較大雨量為宜蘭縣鴛鴦湖515.0毫米，台中市南湖圈谷428.5毫米，花蓮縣豐南267.5毫米，請民眾避免前往海邊、山域活動。適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需留意積淹水。

在災情部分，截至晚間8點，土石流黃色警戒為22個縣市共71處；目前疏散撤離有宜蘭縣、花蓮縣2縣，人數共計1424人，開設收容處所計11處，收容安置人數168人。停電戶數為30237戶，維修26904戶，待修3333戶。海運有61個航次停航、國內航線取消48班次。淹水處一處，已退水。1人因路樹倒塌受傷。

新竹縣尖石鄉有3名遊客在泰崗野溪溫泉返回時，因溪水暴漲，1人受困河道，已救出，2人受困岸邊待救，無立即危險；台中和平馬鰣橋1人戲水遭沖走，目前仍在搜救中；屏東霧台2山友前往大鬼湖山，跌落山谷，1人OHCA、1人外傷，預計明天天候許可派遣直升機救援。

農委會指出，宜蘭及花蓮有71條潛勢溪流發布黃色警戒，請地方政府落實預防性疏散撒離。入夜持續有大豪雨，請隨時監測土石流潛勢區，做好預防性疏散撤離。

全台仍有多處道路預警性封閉，交通部將公布最新的道路通阻，航運及空運停（復）駛相關訊息，以利明天上班日民眾回到工作崗位。公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。