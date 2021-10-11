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疫情緩解 振興有成 宏匯廣場週慶 三日業績破億

文 / 宏匯廣場 提供

疫情緩解加上疫苗施打率提高，國慶連續假期各地湧現民眾出遊車潮人潮，10/8起振興券上路點火，百貨商場週年慶如逢甘霖，宏匯廣場一週年慶三日業績破億，相較去年開幕慶前三日業績成長2成。

宏匯廣場連假活動人潮 圖/宏匯廣場 提供
宏匯廣場連假活動人潮 圖/宏匯廣場 提供

「想飛」主題奏效 買氣噴發
連假三天每日湧入數萬人流。宏匯廣場一千多個汽機車停車位，於營業時間均呈現滿載狀態、並啟動思源路的備援停車場以接駁車來回接送購物民眾。宏匯廣場行銷處副理施凱雯表示：「10月8日連假前周五人潮就開始湧現，累積至10月10日三天，業績破億，單日業績較去年開幕慶成長2成，感受到民眾消費的威力。」

宏匯廣場周慶與星宇航空獨家異業結合，吸引許多航空迷與市民在全館陳列點拍照打卡、1樓的「星宇小舖」快閃店，許多民眾選購星宇IP商品。施凱雯說：「3000多元的飛行夾克與星宇A321neo抱枕是最歡迎的品項，連續多日銷售一空，合作雙方都感到驚喜。」接下來星宇航空還有精彩特別企劃在10月27日前、宏匯廣場周慶期間及萬聖節舉辦，請密切關注宏匯廣場臉書，敬請期待。

星宇小舖快閃宏匯廣場新北首登場 圖/宏匯廣場 提供
星宇小舖快閃宏匯廣場新北首登場 圖/宏匯廣場 提供

宏匯廣場週年慶引進冰島保養品牌BIOEFFECT新北首登場 圖/宏匯廣場 提供
宏匯廣場週年慶引進冰島保養品牌BIOEFFECT新北首登場 圖/宏匯廣場 提供

國慶連假除了餐飲美食、各品牌專櫃人潮不斷，幾項商品表現特別出色：StudioA的iphone13除了百貨商場的買萬送500活動外又再自行加碼，進店人數需要排隊管制，3天假期宏匯門市蟬聯全台門市業績前三。家電類也是衝高業績的業種，例如喬山最高階的按摩椅日本原裝5D-Ai型款，售價超過20萬，限量優惠再加贈宏匯廣場禮券3000元，促銷策略奏效銷售數字表現出色。

Studio A 櫃內體驗人潮 圖/宏匯廣場 提供
Studio A 櫃內體驗人潮 圖/宏匯廣場 提供

來店禮、滿額禮兌畢 「BEAUTY PARK美麗庭園」美妝品加碼接著送
由於業績兩位數成長，第一波來店禮「寶可夢護唇膏」與1萬元門檻的滿額禮，全數兌換完畢。為回饋會員，加碼推出更超值的「茱莉蔻-玫瑰護手霜」兌換。

振興加碼 用多少送多少回饋無上限
超級匯會員全館以紙本振興券消費，當筆消費內含振興券200送200、用1000送1000，用多少送多少，回饋無上限。「振興回饋抵用券」於周慶結束後在11/1歸戶至APP內，11/1-11/30期間持回饋券可至全館百貨服飾、餐飲小吃消費滿1000元抵用100元(超市、大家電、3C除外)，是史上最大器回饋。

五倍券方案10_27前祭出用多少送多少回饋 圖/宏匯廣場 提供
五倍券方案10_27前祭出用多少送多少回饋 圖/宏匯廣場 提供

吃喝玩樂精彩不停
因應連假全家用餐需求，宏匯廣場館內Nara Thai、開飯、饗泰多、布娜飛、瘋一鍋、彌生軒，the Chip….等異國美食餐廳規劃「四人套餐週慶優惠」，CP值最高首選。

美麗新影城國慶連假強檔推薦10/8上映的「寶貝老闆-家大業大」與「猛毒2」，聯名卡友刷卡購票平日66折、週五六日8折；「VR Zone New Taipei」則推出會員購票優惠42折(150元)、9F湯姆熊歡樂世界兌幣500元贈送150元(可累贈)，4天連假、天天精采。

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