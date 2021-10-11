快訊

長者怒！北市莫德納「開放不到1小時」預約秒殺 市府說話了

台南轎車失控衝出道路「砸民宅屋頂」 4受困有1輕傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理包／五倍券放大愛心 捐贈各公益團體管道、感謝禮一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
振興五倍券日前正式開放領用，除了自行消費之外，民眾也能利用五倍券捐款。聯合報系記者蘇健忠／攝影
振興五倍券日前正式開放領用，除了自行消費之外，民眾也能利用五倍券捐款。聯合報系記者蘇健忠／攝影

振興五倍券日前正式開放領用，除了能用券消費出遊之外，若尚無想好用途，許多公益團體也邀請民眾，不妨將五倍券轉換成慈善捐贈，幫助社福團體在疫情下維持營運。本篇統整各大公益團體的五倍券捐贈方式，不論透過紙本或數位綁定，都可一起做愛心

針對五倍券捐贈規劃，衛福部社會及家庭署在臉書發文說明，若為領取紙本券者，可至社福團體經營的實體場所消費，或是透過郵寄、親送給該團體；若為數位綁定者，則可前往社福團體的官網查詢使用綁定之數位工具，並進行線上捐款，值得注意的是，這次的五倍券並無愛心捐贈碼捐款功能。以下為部分公益團體相關資訊：

家扶基金會

紙本券：可持券親送或郵寄至全台各地家扶中心

數位綁定：於振興五倍券官網數位綁定信用卡、LINE PAY或街口支付，即可至家扶基金會「線上捐款平台」，自行選擇欲支持的方案，部分方案有捐款滿額贈禮。

勵馨社會福利事業基金會

紙本券：將五倍券與捐贈人姓名、電話、地址資料，親送或掛號郵寄至該會（新北市新店區順安街2-1號1樓）；另若需採用傳真（02-2918-8377）進行捐款，可填寫捐款授權書

數位綁定：進行信用卡、電子票證、行動支付等其中一種數位綁定後，即可至該會官網刷卡捐款或消費。

感謝禮：捐款2000元，可獲得「馨工房希望花園琉璃珠項鍊」一入；捐款3000元，可獲得「甜心工坊-振心禮盒」，包含手工餅乾綜合口味16入、濾掛咖啡包2入；捐款5000元，可獲得「台東愛馨會館」雙人房兩晚住宿券，限周日到周四平日使用。

伊甸社會福利基金會

紙本券：可持券親送、郵寄送至總會捐款服務中心（台北市文山區萬和街6號4樓）、中區資源中心（台中市北區健行路375-2號3樓B室）或南區資源中心（高雄市三民區九如二路150號10樓），並註明捐款收據姓名、連絡電話、聯絡地址。另也可將紙本券直接投入伊甸守護商店的零錢箱，比照一般小額現金捐款。

數位綁定：使用綁定數位五倍券之支付工具至伊甸官網進行線上捐款；也可以使用綁定信用卡至伊甸公益mall線上購買公益商品。

創世社會福利基金會

紙本券：親送至創世基金會各服務據點，或以現金袋或掛號寄至該會公關組（台北市士林區中正路420號五樓），並附上姓名、電話、地址，以利寄出收據，另可線上登記索取免付費掛號郵資信封袋。

數位綁定：以綁定之信用卡於該會官網進行線上捐款，行動支付綁定台灣Pay、Line Pay、Pi錢包、街口支付，可至官網掃描QRCode進行捐款。

喜憨兒社會福利基金會

紙本券：親送或掛號信件郵寄至台北事務所（台北市信義區信義路四段415號六樓）、新竹事務所（新竹縣竹北市中華路340-10號三樓）或高雄事務所（高雄是苓雅區中正一路306號11樓之二），並註明姓名、連絡電話、地址等收據開立資訊。

數位綁定：進行信用卡、電子票證、行動支付等其中一種數位綁定後，進入官網進行線上捐款

感謝禮：捐款2000元，可獲得咖啡組；捐款3000元，可獲得花草茶禮盒；捐款5000元，可獲得洗潤禮盒，若送完將以等值紀念品代替。

台灣世界展望會

紙本券：親送至該會各區辦公室或掛號郵寄至總會（台北市105松山區民生東路四段133號6樓）或郵政信箱「台北郵政56-11號信箱」，信封註明聯絡人、電話、地址及捐款項目。

數位綁定：進行信用卡、電子票證、行動支付等其中一種數位綁定後，可至官網進行線上捐款。

台灣公益聯盟

紙本券：親送或掛號郵寄至社團法人台灣公益聯盟 陳菀竹小姐（新北市新店區建國路219-1號三樓），將於收到五倍券後二周內開立收據。

數位綁定：可於綁定數位五倍券後，至官網使用綁定之數位工具進行線上捐款。

感謝禮：捐款1000元，可獲得珪藻土杯墊5入；捐款3000元，可獲得環保洗劑5入，含碗盤洗劑2入、去油慕斯2入、蔬果洗劑1入；捐款5000元，可獲得奧利塔油品1000毫升5入，含葵花油3入與玄米油2入。

陽光社會福利基金會

紙本券：親送至該會各服務據點或掛號郵寄至陽光基金會財務部（台北市南京東路三段91號3樓），附上姓名、連絡電話、地址 ，以便開立捐款收據。另也可投入陽光基金會的零錢箱，此方式不會個別開立收據。

數位綁定：可於綁定數位五倍券後，至官網使用綁定之數位工具進行線上捐款。

等家寶寶社會福利協會

紙本券：用掛號郵寄至等家寶寶社會福利協會會計部（台北市大安區復興南路一段205號八樓），並提供姓名、連絡電話、地址等收據開立資訊。

數位綁定：可於綁定數位五倍券後，到官網點選我要贊助，贊助金額即可認列五倍券回饋。

台灣關愛基金會

紙本券：親送或以普通掛號郵寄至文山服務中心會計部（台北市文山區興隆路三段247號1樓），並提供姓名、連絡電話、地址等收據開立資訊。

數位綁定：進行信用卡、電子票證、行動支付等其中一種數位綁定後，可至官網線上捐款，購買愛心物資做捐贈。網路購物出貨前，請截圖貨運單號品項與數量聯繫官方。

台灣肯納自閉症基金會

紙本券：親送雙北服務據點或掛號郵寄至台灣肯納自閉症基金會財務部（台北市北投區行義路129號），並於信封內附上需開立的捐款人姓名、電話、地址。

數位綁定：綁定五倍券後，可至官網線上捐款，行動支付捐款支援LINE Pay、台灣PAY，完成可截圖通知該會。

台北市視障者家長協會

紙本券：於官網下載紙本捐款單，填寫捐款資訊後，親送或掛號郵寄至台北市視障者家長協會資源發展處（台北市松山區敦化北路155巷76號一樓），並附上姓名、連絡電話、地址，將於收到後兩周內開立捐款收據。

數位綁定：進行五倍券數位綁定後，即可於官網捐款頁面刷卡；若綁定行動支付LinePay，可直接透過LINE錢包搜尋台北市視障者家長協會即可捐款。

感謝禮：捐款2400元，可獲得「幸福的味道香氛禮盒」一組（市值1200元）；捐款滿2800元，可獲得「品茗月香氛禮盒」一組（市值1,388元）。

捐款 疫情 愛心

延伸閱讀

她到全聯用五倍券消費遭拒超納悶 內行人曝正確用法

他領好食券到餐廳大吃一頓 吃飽驚覺菜單1附註傻眼了

他為好食券綁數位五倍券 怒超多優惠僅限紙本：根本難用

情侶慶生他拿「五倍券」付錢 女友突發怒走人網友戰爆

相關新聞

整理包／五倍券放大愛心 捐贈各公益團體管道、感謝禮一次看

振興五倍券日前正式開放領用，除了能用券消費出遊之外，若尚無想好用途，許多公益團體也邀請民眾，不妨將五倍券轉換成慈善捐贈，幫助社福團體在疫情下維持營運。本篇統整各大公益團體的五倍券捐贈方式，不論透過紙本或數位綁定，都可一起做愛心。

入秋首見嚴重空汙！ 圓規颳強風 麥寮揚塵PM10紫爆

「圓規」颱風帶來強勁風力導致濁水溪揚塵，今天中午雲林麥寮空品測站PM10（懸浮微粒）爆表出現「紫爆」，環保署表示，這是今...

【逃獄風雲／上】71歲關51年8度越獄成功 「逃脫大王」卡關綠島

今年9月5日晚上，一輛白色賓士車誤將新北市萬板路上機車待轉區當作路邊停車格臨停，巡邏警網經過時上前盤查，一查駕駛身分竟是「逃脫大王」徐開喜。今年5月才刑滿出獄的他，被發現包包內有數顆三級毒品FM2，雖然他辯稱是剛出獄朋友給他的助眠藥物，仍被依毒品罪嫌送辦。

不斷更新／國道北返9地雷路段 國5北返雪隧回堵7公里

公路總局不排除今晚實施蘇花路廊封路，而中橫公路今晚8點將只出不進、10點起封閉。加上東半部風雨漸增強，北返車潮激增。國5北上雪隧回堵6公里，各入口排隊：頭城(台9)3公里、頭城(宜4)3公里、宜蘭1.5公里、羅東1.5公里、蘇澳1公里。

生物多樣性衰退 恐致重要藥品短缺

生物多樣性衰退可能導致許多重要藥品的原料消失！青黴素、嗎啡與一些癌症化療藥劑都是來自天然環境，但科學家指出，過度開採野生藥用植物、卻沒能抑制生物滅絕的趨勢，將使人類未來能從自然環境中取得藥物的機會大幅減少。

【馬路殺手／下】如何「斷根」差不多文化？ 專家建議航空一制度

執行工程時的便宜行事，造成難以抹滅的傷害，專家認為落實動機機械列管，導入檢核表制度，並檢討貨運業管理的考照制度等，把「零傷亡」當成政策督導目標，才能透過源頭考照跟後端執法「斷根」，消除隨處可見的差不多文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。