整理包／五倍券放大愛心 捐贈各公益團體管道、感謝禮一次看

振興五倍券日前正式開放領用，除了能用券消費出遊之外，若尚無想好用途，許多公益團體也邀請民眾，不妨將五倍券轉換成慈善捐贈，幫助社福團體在疫情下維持營運。本篇統整各大公益團體的五倍券捐贈方式，不論透過紙本或數位綁定，都可一起做愛心。

針對五倍券捐贈規劃，衛福部社會及家庭署在臉書發文說明，若為領取紙本券者，可至社福團體經營的實體場所消費，或是透過郵寄、親送給該團體；若為數位綁定者，則可前往社福團體的官網查詢使用綁定之數位工具，並進行線上捐款，值得注意的是，這次的五倍券並無愛心捐贈碼捐款功能。以下為部分公益團體相關資訊：

家扶基金會 紙本券：可持券親送或郵寄至全台各地家扶中心。 數位綁定：於振興五倍券官網數位綁定信用卡、LINE PAY或街口支付，即可至家扶基金會「線上捐款平台」，自行選擇欲支持的方案，部分方案有捐款滿額贈禮。

勵馨社會福利事業基金會 紙本券：將五倍券與捐贈人姓名、電話、地址資料，親送或掛號郵寄至該會（新北市新店區順安街2-1號1樓）；另若需採用傳真（02-2918-8377）進行捐款，可填寫捐款授權書。 數位綁定：進行信用卡、電子票證、行動支付等其中一種數位綁定後，即可至該會官網刷卡捐款或消費。 感謝禮：捐款2000元，可獲得「馨工房希望花園琉璃珠項鍊」一入；捐款3000元，可獲得「甜心工坊-振心禮盒」，包含手工餅乾綜合口味16入、濾掛咖啡包2入；捐款5000元，可獲得「台東愛馨會館」雙人房兩晚住宿券，限周日到周四平日使用。

伊甸社會福利基金會 紙本券：可持券親送、郵寄送至總會捐款服務中心（台北市文山區萬和街6號4樓）、中區資源中心（台中市北區健行路375-2號3樓B室）或南區資源中心（高雄市三民區九如二路150號10樓），並註明捐款收據姓名、連絡電話、聯絡地址。另也可將紙本券直接投入伊甸守護商店的零錢箱，比照一般小額現金捐款。 數位綁定：使用綁定數位五倍券之支付工具至伊甸官網進行線上捐款；也可以使用綁定信用卡至伊甸公益mall線上購買公益商品。

創世社會福利基金會 紙本券：親送至創世基金會各服務據點，或以現金袋或掛號寄至該會公關組（台北市士林區中正路420號五樓），並附上姓名、電話、地址，以利寄出收據，另可線上登記索取免付費掛號郵資信封袋。 數位綁定：以綁定之信用卡於該會官網進行線上捐款，行動支付綁定台灣Pay、Line Pay、Pi錢包、街口支付，可至官網掃描QRCode進行捐款。

喜憨兒社會福利基金會 紙本券：親送或掛號信件郵寄至台北事務所（台北市信義區信義路四段415號六樓）、新竹事務所（新竹縣竹北市中華路340-10號三樓）或高雄事務所（高雄是苓雅區中正一路306號11樓之二），並註明姓名、連絡電話、地址等收據開立資訊。 數位綁定：進行信用卡、電子票證、行動支付等其中一種數位綁定後，進入官網進行線上捐款。 感謝禮：捐款2000元，可獲得咖啡組；捐款3000元，可獲得花草茶禮盒；捐款5000元，可獲得洗潤禮盒，若送完將以等值紀念品代替。

台灣世界展望會 紙本券：親送至該會各區辦公室或掛號郵寄至總會（台北市105松山區民生東路四段133號6樓）或郵政信箱「台北郵政56-11號信箱」，信封註明聯絡人、電話、地址及捐款項目。 數位綁定：進行信用卡、電子票證、行動支付等其中一種數位綁定後，可至官網進行線上捐款。

台灣公益聯盟 紙本券：親送或掛號郵寄至社團法人台灣公益聯盟 陳菀竹小姐（新北市新店區建國路219-1號三樓），將於收到五倍券後二周內開立收據。 數位綁定：可於綁定數位五倍券後，至官網使用綁定之數位工具進行線上捐款。 感謝禮：捐款1000元，可獲得珪藻土杯墊5入；捐款3000元，可獲得環保洗劑5入，含碗盤洗劑2入、去油慕斯2入、蔬果洗劑1入；捐款5000元，可獲得奧利塔油品1000毫升5入，含葵花油3入與玄米油2入。

陽光社會福利基金會 紙本券：親送至該會各服務據點或掛號郵寄至陽光基金會財務部（台北市南京東路三段91號3樓），附上姓名、連絡電話、地址 ，以便開立捐款收據。另也可投入陽光基金會的零錢箱，此方式不會個別開立收據。 數位綁定：可於綁定數位五倍券後，至官網使用綁定之數位工具進行線上捐款。

等家寶寶社會福利協會 紙本券：用掛號郵寄至等家寶寶社會福利協會會計部（台北市大安區復興南路一段205號八樓），並提供姓名、連絡電話、地址等收據開立資訊。 數位綁定：可於綁定數位五倍券後，到官網點選我要贊助，贊助金額即可認列五倍券回饋。

台灣關愛基金會 紙本券：親送或以普通掛號郵寄至文山服務中心會計部（台北市文山區興隆路三段247號1樓），並提供姓名、連絡電話、地址等收據開立資訊。 數位綁定：進行信用卡、電子票證、行動支付等其中一種數位綁定後，可至官網線上捐款，購買愛心物資做捐贈。網路購物出貨前，請截圖貨運單號品項與數量聯繫官方。

台灣肯納自閉症基金會 紙本券：親送雙北服務據點或掛號郵寄至台灣肯納自閉症基金會財務部（台北市北投區行義路129號），並於信封內附上需開立的捐款人姓名、電話、地址。 數位綁定：綁定五倍券後，可至官網線上捐款，行動支付捐款支援LINE Pay、台灣PAY，完成可截圖通知該會。