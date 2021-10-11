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生物多樣性衰退 恐致重要藥品短缺

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
生物多樣性衰退影響的不只是自然景觀，還攸關人類的藥物供應鏈。（Photo by inmediahk on Flickr under CC2.0）
生物多樣性衰退影響的不只是自然景觀，還攸關人類的藥物供應鏈。（Photo by inmediahk on Flickr under CC2.0）

生物多樣性衰退可能導致許多重要藥品的原料消失！青黴素、嗎啡與一些癌症化療藥劑都是來自天然環境，但科學家指出，過度開採野生藥用植物、卻沒能抑制生物滅絕的趨勢，將使人類未來能從自然環境中取得藥物的機會大幅減少。

失去物種等於失去藥物

人類目前使用的藥物中，有許多是取自自然環境，據衛報報導，WHO 統計發現，世界上 11% 的基本藥物（最有效、安全且能滿足一般民眾基本需求的藥物，如特定止痛藥、消炎藥、抗生素等）的成分來自開花植物。

此外，專家指出，植物和真菌產生的一些化學物質結構非常複雜，人類仍無法透過實驗室或工業製程複製或大量產出，如用於治療兒童白血病的長春新鹼（vincristine）和用於治療霍奇金病的長春鹼（vinblastine）等物質。

但血液常被用於疫苗與藥物純度檢測的鱟遭到過度捕撈、已屬於瀕危物種，作為化療藥物紫杉醇來源的太平洋紅豆杉也因為過度開採，被世界自然保護聯盟列為瀕危物種，族群數量仍在不斷下滑，英國奇遊植物園生物化學研究員豪斯擔憂，若生物持續走向滅絕，未來人類將很難取得這些關鍵原料。

生物滅絕影響大

據統計，目前的物種滅絕率比自然狀態下高出 1000 至 10,000 倍，且仍在持續加速中。世界自然基金會稱，野生動物數量在不到 50 年的時間裡，減少了三分之二以上，而國際自然保護聯盟（IUCN）估計，全球物種中有近三分之一面臨滅絕威脅。

BBC 更指出，作為 G7 中生物多樣性衰退最快地區，英國的生物多樣性較基準年（1970 年）衰退到只剩 50%，遠低於全球水平 75%。而研究人員認為，把衰退幅度控制在 10% 以內是防止世界走向生態崩潰的最底限，生物滅絕對人類生存的威脅不亞於氣候變遷。

倫敦自然歷史博物館的研究負責人珀維斯更強調，大自然是人類生存供應鏈的基礎，若不阻止此一趨勢，生物多樣性崩潰將對人類造成極大的傷害。

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