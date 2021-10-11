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輕颱圓規外環影響雲林空品 PM10濃度飆高盡量少外出
雲林縣崙背、麥寮及台西等地區，今天受圓規颱風外圍環流及東北風影響，引發河川揚塵，造成懸浮微粒（PM10）濃度偏高，縣環保局開設防制指揮中心，執行應變措施，請民眾盡量減少外出，尤其有心血管或呼吸系統疾病者，及老人、幼兒等敏感族群更應加強自我防護措施。
雲林縣旭光國小河川揚塵監測站至中午12時許，數值飆到1000，懸浮微粒濃度紅色警戒，已是危害等級，環保局表示，沿海地區所有族群都應減少在戶外活動。
環保局指出，今天受颱風影響，沿海地區風速增強，導致濁水溪發生河川揚塵，因此空氣品質也受到影響，環保局啟動相關應變工作，並成立雲林縣二級防制指揮中心及召開整備會議因應。
環保局持續派出人員到西濱大橋至出海口區域，及40號、64號、74號、96越堤道路、溪洲大橋上游等區域現場巡查，目前河道內及兩岸高低灘地，皆出現揚塵現象。
環保局表示，目前濁水溪沿岸砂石場已完成灑水及覆蓋動作，並加強機具洗街抑制揚塵，另通知第4河川局執行22口水井、高灘裸露地、低灘裸露地、培厚植栽區等水線噴灑，同時啟動便道水車灑水作業，也通報中水局集集攔河堰配合應變水情，放流量約40萬噸，縣消防局並出動消防車進行灑水作業。
環保局副局長黃富義表示，空氣品質攸關人民生活空間，尤其明天為連假後上班上課首日，人員已先行通知相關範圍內各級學校與單位，啟動空氣品質防護措施，並提醒患有呼吸道疾病或哮喘的民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空品較差期間，應特別注意防範，避免外出或從事劇烈戶外活動。
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