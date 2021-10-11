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大林慈濟緩和中心揭牌 提供健康到失能末期連續性照顧

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
大林慈濟醫院成立嘉義縣首處「整合暨高齡緩和醫療中心」今上午揭牌，提供長者從健康、衰弱、至失能末期連續性照護。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院成立嘉義縣首處「整合暨高齡緩和醫療中心」今上午揭牌，提供長者從健康、衰弱、至失能末期連續性照護。圖／大林慈濟醫院提供

大林慈濟醫院成立嘉義縣首處「整合暨高齡緩和醫療中心」今天上午揭牌，提供長者從健康、衰弱、至失能末期連續性照護，嘉縣衛生局長趙紋華期許，建構完善醫療健康照顧體系，實現在地安老。

嘉義縣老年人口居全國之冠，多重慢性疾病、失能者就醫需求相對增加，縣府長期推動高齡親善醫院，轄內4大醫院配合提供85歲長者優先就診，並開設高齡醫學整合門診，提供多科看診及多重用藥整合性照護，減少就醫次數及時間，已服務8023人次。

大林慈濟醫院整合暨高齡緩和醫療中心今天上午揭牌啟動，於醫院候診區提供記憶評估、握力測試、藥事安全等體驗活動，透過高齡模擬體驗，讓民眾體會老化的困擾與不便。

為照顧長期臥床或行動不便的失能長者，整合醫事機構及18鄉鎮市衛生所共79家，提供到宅的居家醫療服務，不受疫情影響，持續提供照護計883人次。

整合暨高齡緩和醫療中心跨部門整合專業團隊，提供高齡病患醫療需求，協助出院後順利銜接至在地醫療資源或居家醫療照護，疾病末期病人提供安適舒緩照護，提升生活品質與圓滿人生。

趙紋華表示，長者健康照護不僅限於醫院，並須串連社區到家庭，衛生局整合醫療照護系統，積極建構符合衰弱、失能者需求的健康照顧體系，提供縣民專業、友善、關懷的醫療照顧，一起朝實現友善高齡、在地安老的目標努力。

大林慈濟醫院成立嘉義縣首處「整合暨高齡緩和醫療中心」今上午揭牌，提供長者從健康、衰弱、至失能末期連續性照護。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院成立嘉義縣首處「整合暨高齡緩和醫療中心」今上午揭牌，提供長者從健康、衰弱、至失能末期連續性照護。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院成立嘉義縣首處「整合暨高齡緩和醫療中心」今上午揭牌，提供長者從健康、衰弱、至失能末期連續性照護。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院成立嘉義縣首處「整合暨高齡緩和醫療中心」今上午揭牌，提供長者從健康、衰弱、至失能末期連續性照護。圖／大林慈濟醫院提供

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