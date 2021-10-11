入秋首見嚴重空汙！ 圓規颳強風 麥寮揚塵PM10紫爆

「圓規」颱風帶來強勁風力導致濁水溪揚塵，今天中午雲林麥寮空品測站PM10（懸浮微粒）爆表出現「紫爆」，環保署表示，這是今年入秋以來首見「紫爆」，已經針對麥寮發送細胞簡訊，雲林、彰化濁水溪河口附近測站都受影響，預估颱風遠離以後狀況就會緩解。

空品監測網顯示，目前雲林麥寮AQI（空氣品質指標）高達270，達到「紫爆」等級，主因是PM10小時濃度高達每立方公尺687微克；另外雲林崙背也「紅害」，AQI為154，主因也是PM10小時濃度達到每立方公尺445微克。鄰近站點包括雲林台西、彰化大城、彰化二林、彰化縣西等空品也都達到「橘色警戒」等級。

環保署監資處長張順欽表示，目前雲林麥寮、崙背、台西及彰化二林、大城等地空品不佳，主因是圓規颱風帶來強勁風速，但當地又沒有下雨，導致「風吹砂」地表揚塵嚴重，因此PM10濃度上升，其他PM2.5或臭氧則維持正常；由於麥寮AQI超過200，已經對當地發送細胞廣播提醒民眾注意。

張順欽說，預估颱風離開台灣以後，雲林、彰化等地揚塵汙染情況就會緩解，因為此次空汙原因單純，就是風太強致使濁水溪河口揚塵嚴重，過往通常都是東北風造成，今年則是颱風，也是今年入秋以來台灣第一次出現「紫爆」。

環保署表示，今天受颱風外圍環流影響，東北風風速偏強，中部以北地區擴散條件佳；彰化至雲林沿海地區因地表風速增強，引發揚塵現象影響空氣品質及能見度；南部地區汙染物稍易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、高屏空品區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。