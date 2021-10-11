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蘭嶼16級陣風掀6米高巨浪 氣象局籲今天避免外出
受到圓規颱風外圍環流的影響，中央氣象局表示，不僅迎風面雨勢大，且風強浪高，蘭嶼地區出現16級陣風，且有6米以上巨浪，國慶連假收假日，民眾盡可能避免外出以策安全。
中央氣象局預報員謝佩芸表示，圓規颱風今天下半天到明天上午影響台灣最為劇烈，北部東半部目前風雨增強中，影響最明顯今天下半天到明天上午，北部、東半部強風豪雨，中南部要防強風以及高溫，圓規颱風以時速29公里速度往西移動通過巴士海峽，預計今天深夜到明天上午通過台灣正南方位置。
謝佩芸表示，台灣各沿海風浪強勁，除南邊有颱風外，北邊也有高壓系統逐漸出海，因此帶來東北風，台灣位於兩個系統間，等壓線密集區域，代表風力明顯偏強，台灣各地的風逐漸增強中，截至上午，為止蘭嶼地區有16級強陣風，澎湖群島，桃園到雲林沿海，還有恆春半島，觀測到10到11級陣風，接近內陸也有強陣風，外出活動要留意安全。
除了強風外，她表示，浪也逐漸增強，目前蘭嶼地區，有6米以上巨浪，東半部、北部沿海都有3到5米浪高，台灣西側、台中、馬祖也有4米大浪，民眾非必要不要前往海邊活動。
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