台灣無患子原已瀕危 加工品熱銷起死回生化身經濟作物

又到秋季無患子收成期，台南安定區農會第一特用產銷班農民就趁假期採收；原因城鄉開發幾乎被砍除殆盡的無患子樹，近年因生物科技研發的無患子系列清潔保養品不僅出口美、日熱銷，還取得「清真認證」進軍穆斯林市場受歡迎，讓無患子陰錯陽差「起死回生」，相關產品也打響「台灣天然製造」名號。

產銷班長王高榮表示，無患子每年約2、3月間開花，入夏陸續結果，南部氣溫較高中秋節前後進入產季，一般多在果實7分熟採收，並以現代化技術萃取純液，作為基礎陸續開發沐浴、洗髮及清潔、保養系列產品。

台灣早年常見的無患子果皮含有天然皂基成分，鄉間百姓常採來作為天然清潔劑，有人戲稱是「平民老祖宗的智慧」，20多年前無患子因不斷遭砍除平地幾乎看不到，直到2002年王高榮號召推廣種植，進一步多元化開發，2005年主打「古寶」品牌，收購無患子萃取純液，無患子才成為經濟作物。

「古寶」研發出一系列清潔用品，不斷推陳出新至今已超過200種，陸續打進美國、日本市場熱銷，產品最近還取得「清真認證」，進軍馬來西亞等穆斯林國家，王高榮將夕陽作物無患子發揚光大，不僅打響台灣古寶無患子的名號，也成就另類的「台灣之光」。