新冠疫情趨緩 指揮中心公告慢性病房也可探病

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，指揮中心也公布新的「醫院因應COVID-19醫療應變措施」，從10月10日起增加開放慢性病房的探病，以及調整確診個案收治順序，恢復以院負壓隔離病室優先收治，全數專責病房得恢復一般醫療使用。指揮中心北區指揮官黃玉成表示，由於社區感染已減少且加零多天，因此討論後同意開放。

隨疫情趨於穩定，指揮中心於8月底開放全台醫院特定病房探病，包括加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房；也開放探視特定對象，包括身心障礙與病況危急者，探病限每天固定一時段，每名住院病人每次最多兩名訪客。

而從10月10日起，指揮中心公告增加慢性病房探病，但仍維持探病時段限定每日固定一時段，每名住院病人每次最多兩名訪客，且所有探病者應出具探視日前 3 天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

黃玉成表示，之前很多家屬沒有辦法去探病，加上陪病者多為雇用的看護人員，在醫療決策上出現很多問題，醫院承受極大壓力，因此希望能夠開放。經過考量後，社區感染減少，警戒雖尚未降至一級，但仍可適當放寬。

另外，在確診者收治上指揮中心也公告調整，確診個案以傳染病防治醫療網的網區及縣市應變醫院負壓隔離病室優先；次為其他醫院負壓隔離病室，全數專責病房得恢復一般醫療使用。

另外，台北區及北區醫院的負壓隔離病室雖以收治新冠肺炎疑似或確診個案為優先，但也可收治其他須空氣傳染防護隔離治療的病人，不過需報請傳染病防治醫療網網區指揮官同意。

黃玉成表示，由於目前個案減少，負壓隔離病房就已夠用，專責病房多數空著，因此原本徵用的專責病房便開放使用。而北北基桃也從「中、高風險」地區降為「低風險」地區，因此同意開放相關負壓隔離病房供非新冠肺炎病人使用。

不過衛福部次長石崇良表示，由於現在多為境外移入個案，且多收治雙北和桃園地區的醫院，因此仍對台北區和北區的醫院進行管制，負壓病房如要收治其他非新冠肺炎病患，需要網區指揮官同意，全國其他地區則無限制。

他也表示，雖然放寬病房使用，但當疫情升溫時，因應病人收治需要，總床數500 床以上的醫院，仍應依指示於24小時內恢復開設急性一般病床5％、48 小時內恢復開設急性一般床數10%作為專責病房。