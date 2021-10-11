國5北返估塞到晚上8時 高公局：若強風豪雨快躲服務區
今天是國慶三天連假收假日，高公局表示，國五從上午8、9時已經開始湧現北返車潮，估計將一路塞到晚上8時，提醒用路人注意。
國道路況預報員溫盛智表示，截至今天上午7時，國道全線車流量為8.3百萬車公里，高公局預估，今天全天的交通量為112百萬車公里。國5部分，截至上午國5雪隧通過6649輛次，比去年多了78%；上午北部、中部路況大致正常，南部北上岡山路段上午6時左右，發生事故回堵3公里，目前狀況已排除。
他說，國5宜蘭頭城路段，上午發生事故回堵，部分路段上午已經開始下雨，提醒用路人多留意，圓規颱風影響持續加劇，行車保持距離，遇到強風豪雨，暫時到服務區躲避。
溫盛智表示，今天北部地區，預估以北返車流為主，會壅塞路段，包括國1北向新竹湖口路段，國3北向關西至大溪路段，壅塞時間從下午3時到晚上7時，國5北向宜蘭至坪林路段，從上午8時、9時就開始有車潮湧現，高工公局預估壅塞持續至晚上8時左右。
他表示，中部地區以北向車流為主，預估壅塞路段為北向西螺至埔鹽，國1北向南屯至后里，壅塞時間從下午3時到晚上7時，國3北向竹山至中心路段，草屯至霧峰，國3北向大山至香山路段，壅塞時間從下午4時到6時，車多壅塞最嚴重；國6預估會有一批從風景出來的車輛，約下午2時左右預估會有車多壅塞情形，提醒用路人多留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言