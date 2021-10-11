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不斷更新／國道北返9地雷路段 颱風影響因應管制看這

國5北返估塞到晚上8時 高公局：若強風豪雨快躲服務區

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
高公局表示，國五一早已經開始湧現北返車潮，估計將一路塞到晚上8時。圖／高公局提供
高公局表示，國五一早已經開始湧現北返車潮，估計將一路塞到晚上8時。圖／高公局提供

今天是國慶三天連假收假日，高公局表示，國五從上午8、9時已經開始湧現北返車潮，估計將一路塞到晚上8時，提醒用路人注意。

國道路況預報員溫盛智表示，截至今天上午7時，國道全線車流量為8.3百萬車公里，高公局預估，今天全天的交通量為112百萬車公里。國5部分，截至上午國5雪隧通過6649輛次，比去年多了78%；上午北部、中部路況大致正常，南部北上岡山路段上午6時左右，發生事故回堵3公里，目前狀況已排除。

他說，國5宜蘭頭城路段，上午發生事故回堵，部分路段上午已經開始下雨，提醒用路人多留意，圓規颱風影響持續加劇，行車保持距離，遇到強風豪雨，暫時到服務區躲避。

溫盛智表示，今天北部地區，預估以北返車流為主，會壅塞路段，包括國1北向新竹湖口路段，國3北向關西至大溪路段，壅塞時間從下午3時到晚上7時，國5北向宜蘭至坪林路段，從上午8時、9時就開始有車潮湧現，高工公局預估壅塞持續至晚上8時左右。

他表示，中部地區以北向車流為主，預估壅塞路段為北向西螺至埔鹽，國1北向南屯至后里，壅塞時間從下午3時到晚上7時，國3北向竹山至中心路段，草屯至霧峰，國3北向大山至香山路段，壅塞時間從下午4時到6時，車多壅塞最嚴重；國6預估會有一批從風景出來的車輛，約下午2時左右預估會有車多壅塞情形，提醒用路人多留意。

國道

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