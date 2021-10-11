早點出發！下大雨+收假日 高公局預估這些路段最易塞

國慶連假最後一天收假日，車流以北向返鄉車潮為主，高公局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍；由於受到圓規颱風外圍環流影響，北部東北部易出現豪大雨發生，恐影響行車速度，民眾北返提早出門。

根據高公局預判，今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今日國道相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7至19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統雙向採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局表示，圓規颱風來襲，11日對北部及東部迎風面地區造成強降雨，部分路段易發生受阻情形，包含台7線北橫公路、台8線中橫公路、台9及台9丁線蘇花公路、台9線南迴公路、台20線南橫公路、台23線東富公路等山區公路。另根據氣象局強風特報，沿海路段將有強風出現，請用路人注意行車安全。

公路總局表示，因11日適逢國慶連假收假日車潮大增，路人應預先規劃行程，並密切注意路況與道路通阻資訊作好相關行程規劃，避免受公路管制影響行程；公路總局也將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，不排除就蘇花路廊等山區公路實施預警性封閉道路。