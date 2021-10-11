一張圖看圓規颱風威脅台灣時程 致災性降雨襲北部東部

圓規颱風外圍環流影響台灣，中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局 」表示，高威脅區域包括北部、東半部，氣象局已於昨晚發布圓規颱風海上颱風警報，民眾務必檢視防颱設備，寧可多準備、切勿存僥倖。

氣象局說，圓規颱風路徑預測較高機率從巴士海峽南側經過。預計今天、明天影響最明顯，周三逐漸遠離。依最新資料預測，因圓規颱風外圍環流寬廣，可能將有大量、致災性降雨襲向北部、東半部地區。務必做好準備。

●威脅區域和時程：

今天、明天：颱風外圍環流影響，嚴防致災性降雨。

東半部、北部地區及中南部高山易有大雨或豪雨，東半部地區及桃園以北山區有局部豪雨等級以上降雨的機率。

台灣沿海、空曠及各外島，風力強勁，將出現9至12級強陣風。

各地沿海，可能出現5米以上危險大浪。

周三：颱風漸遠，威脅趨緩。各地雨勢趨緩，東半部、北部短暫陣雨。

●威脅和路徑變化：

圓規位於大低壓環流內，結構仍在整合中，路徑仍有不確定性。因其外圍環流強且寬廣，所以本次威脅區域廣，勿因未發布陸上警報而輕忽威脅，務必檢視防淹、防塌計畫。務必做好準備，隨時掌握資訊。寧可多準備、切勿存僥倖。

氣象局說，颱風影響國慶連假收假日，行車交通（ https://168.motc.gov.tw/ ）務必注意安全。沿海海浪威脅漸高，避免海邊、近海活動。避免前往高危險區域，如山區、溪河、海邊。圓規將帶來具威脅性雨水，淹水、崩塌風險增加。確認設備、預備各項計畫。