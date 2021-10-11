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不斷更新／國道北返9地雷路段 颱風影響因應管制看這

聯合報 / 記者彭宣雅楊德宜／台北即時報導

（7:00更新）

今天是國慶連假收假日，車流以北向返鄉車潮為主，目前車流狀況大致良好。高速公路局說，圓規颱風持續增強，國1汐五、五楊高架路段及國5頭蘇段，將可能採降速、禁行大型車或道路封閉等管制。

高速公路局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局說，因應中央氣象局已發布圓規颱風海上颱風警報，國道1號汐五、五楊高架道路及國5頭城蘇澳路段，可能於颱風期間採取下列管制作為，請用路人注意及配合：

1.「平均風力」預測最小值達7級時(未達8級)，最高速限降低至70kph，並禁止大型車行駛。

2.「平均風力」預測最小值達8級時(未達10級)，最高速限降低至40kph，並禁止大型車行駛。

3.「平均風力」預測最小值達10級時，封閉高架路段。

高公局說，民眾於颱風警報期間盡量減少不必要之外出，或盡量行駛平面路段，受強風、豪雨影響行車安全時，依規定降速或暫停路肩等，以維護行車安全。籲請用路人隨時注意網站、1968App、警廣及電子看板所公布最新訊息，當預測風速改變時，將隨時調整管制措施。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

今天國道相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統雙向採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道相關疏導措施。圖／取自高速小飛力臉書
國道相關疏導措施。圖／取自高速小飛力臉書

颱風 國道 高速公路 高乘載管制

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