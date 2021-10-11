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圓規颱風外圍環流大得驚人！ 吳德榮：慎防致災豪雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨衛星雲圖顯示，圓規颱風中心結構仍在組織中，其外圍環流即為原季風低壓環流，因此範圍很大。中央氣象局路徑潛勢預測圖及暴風圈侵襲機率圖顯示，圓規颱風未來受太平洋高壓導引，以穿過巴士海峽、進入南海的機率最高。
吳德榮表示，圓規颱風今天下午到明天距台最近，要注意其外圍環流給迎風面東半部、北部山區帶來致災性降雨的威脅；應作好防範。另外，今天凌晨2時南修颱風位於關島東北東方約1400公里海面上，未來在關島東北方海面上向北轉東北大迴轉，無侵台機率。
吳德榮表示，根據歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天上午圓規颱風外圍環流影響，迎風面北部、東半部雨勢繼續增強，背風面中南部仍為多雲時晴。
他表示，今下午起至明天圓規颱風距台最近，東半部、北部山區雨勢最大，應防致災性降雨帶來的坍方、落石、土石流，低漥地區慎防淹水；中南部轉有局部陣雨、山區有較大雨勢；沿海地區應防強風。今天北部23至30度，中部23至36度；南部23至35度，東部20至30度。
吳德榮說，周三、周四颱風逐漸遠離，但天氣並未好轉，尤其東半部仍有明顯降雨。周五天氣好轉，但北部及東半部有局部短暫雨的機率。周六起至下周一入秋以來最明顯的一波東北季風南下，氣溫逐日下降，天氣明顯轉涼，北台秋意濃，應注意衣著調整；北部、東北部及東部有局部雨，背風面晴朗穩定。
中央氣象局表示，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、大臺北、桃園地區及新竹、台中山區有局部大雨發生的機率。
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