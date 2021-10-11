就是這張畫讓宥勝穿越！ 文協百年北美館展鎮館之寶

故宮上周展出「鎮院三寶」，台北市立美術館也幾乎同時展出鎮館之寶—郭雪湖畫作「南街殷賑」。17日是台灣文化協會百年紀念，全台逾十個藝文展館展出相關活動。北美館大展「走向世界：台灣新文化運動中的美術翻轉力」，展出1920至1940年代近百件台灣藝術家經典之作，包括郭雪湖、陳澄波、林玉山、陳進、李石樵等，展現文協時代百花齊放的藝術活力。

1921年10月17日，台灣文化協會於大稻埕靜修女子學校舉行成立大會，會員逾千人；林獻堂為總理，蔣渭水為專務理事。隨後文協於台南、彰化、員林相繼成立分部，展開影響深遠的台灣新文化運動。為紀念文協一百年，文化部持續推廣10月17日為「台灣文化日」，從文學、美術、音樂、電影角度辦理特展及活動，整理呈現台灣百年來的文化脈絡。

郭雪湖繪於1930年的「南街殷賑」，被認為是最能代表台灣文協年代社會氛圍與藝術活力的畫作。「南街」位於今日迪化街南段，郭雪湖運用獨特的透視法描繪大稻埕中元節時的繁華街景。賣座電影「大稻埕」中，男主角宥勝就是看到這幅畫穿越回到百年前，電視劇「紫色大稻埕」也以此畫為背景，並發展桌遊等文創商品。「南街殷賑」被北美館視為鎮館之寶，上次展出已是十年前。

疫情穩定後，紀念文協百年的活動上周起陸續開展。包括傳藝中心在台北中山堂舉辦「新文化觀點台灣音樂一百年特展」，展出台灣文協會歌與台灣自治歌等史料；台灣歷史博物館、北師美術館也陸續舉辦文協特展。台北流行音樂中心於16日舉辦「台灣文化協會一百週年紀念音樂會」，國家電影及視聽文化中心辦理「致憤青—文協百年紀念影展」。台灣文學館規劃出版「文協一百點：台灣真有力地景指南」，台南、彰化及員林則規劃文協走讀運動。