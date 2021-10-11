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「圓規」颱風暴風圈變胖！各地風浪明顯 這兩天防豪雨
中央氣象局昨晚發布輕度颱風「圓規」陸上警報，最新預測指出，「圓規」暴風圈有擴大趨勢，台灣各沿海地區周一、周二風浪相當明顯，台南以北、東半部及外島有9到10級強陣風及長浪出現，東半部地區、基隆北海岸及北部山區也要留意豪雨或局部豪雨等級以上雨勢。
氣象局觀測，「圓規」颱風昨晚11時位於鵝鑾鼻東南方約610公里海面上，以每小時24公里速度向西進行，近中心最大風速每秒23公尺（約每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風，七級風暴風半徑180公里。
目前資料顯示，馬祖、新竹、台中、澎湖沿海已出現接近或超過1.5米的浪高，東半部包括鵝鑾鼻也有超過2米以上浪高，龍洞、龜山島、鵝鑾鼻出現長浪。
氣象局課長林秉煜說，「圓規」颱風的暴風圈有略為擴大趨勢，隨著颱風向西移動過程中，海上警戒區域也從巴士海峽擴展到東沙島海面，提醒海上作業船隻要留意安全；另外，周一晚上「圓規」颱風將移動到台灣正南方，周一下半天至周二清晨距離台灣最近，且東北風也轉為偏東風，東半部地區降雨情況將更為明顯。
林秉煜表示，「圓規」颱風往西移動過程中，台灣各沿海風浪也增強，台南以北、東半部、恆春半島、綠島、蘭嶼、金門、馬祖、澎湖有9到12級強陣風，內陸有較強陣風；另外，台灣各沿海地區都會有3米以上浪高，東半部甚至有5到6米浪高，如無必要應避免前往海邊活動。
林秉煜說，周一晚上到周二白天降雨最為明顯，尤其宜蘭地區有局部豪雨機率，花蓮、基隆北海岸及北部山區則有大雨，周一偏東風影響，東半部地區降雨愈來愈明顯，雨勢從宜蘭、花蓮擴展到台東，適逢周一為國慶連假收假日，行經蘇花公路要留意用路及氣象資訊。
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