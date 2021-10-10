500案內所／永心鳳茶、婉婉快閃中　粉絲：媽媽的味道

由《500輯》所打造的高質感實體概念店「500案內所」，在雙十連假期間規劃「永心鳳茶－奶茶專門所」，還有藝人孟耿如媽媽所創立的中式甜點品牌「婉婉 WantOne」進駐快閃，以獨家鹹食、招牌奶茶、復古中式甜品，陪伴質感愛好者在連假期間享受美味時光。

結合台菜料理與鍋煮奶茶的「永心鳳茶－奶茶專門所」，特別針對500案內所獨家供應「虎咬獅刈包」、「麻香鴨肉米糕」等2款限定產品，同時還有阿薩姆鍋煮奶茶、紅烏龍鍋煮奶茶與蜜香紅冷泡茶、紅烏龍冷泡茶等產品。業者表示，過去快閃多偏向市集類型，本次乃是首度在室內擺攤，也能讓更多消費者認識永心鳳茶。活動期間，更有民眾是專程從山上前來支持，令店家印象深刻。

另外同時結合創意與傳統的中式甜點「婉婉 WantOne」，活動期間內販售古早味三色甜米糕小食盒、小浪漫豆沙甜米糕小食盒、神仙癮｜蔓蔓變美白木耳、神仙癮｜荔枝鳳梨白木耳等4款商品，其中又以古早味三色甜米糕小食盒、神仙癮｜蔓蔓變美白木耳最為熱銷。業者表示，過去多是參與市集活動，與500案內所的受眾有所不同，而在本次活動中，遇到許多新的長輩顧客，是很大的收穫。甚至還有夫妻喜稱「這是以前媽媽的味道」，因此特別買回去給媽媽品嚐。

隨著連假進入尾聲，「永心鳳茶－奶茶專門所」與「婉婉 WantOne」在10月11日仍會於現場持續提供美食，民眾可以把握機會前往。而500案內所在家下來，還會有明星時尚市集、小島大歌講座、炎亞綸的手工餅乾等一系列活動陸續登場。

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00