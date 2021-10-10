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「圓規」颱風挾強風豪雨襲台 7處山區公路恐受阻

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局今晚8時30分發布圓規颱風海上颱風警報。圖／氣象局提供
中央氣象局今晚8時30分發布圓規颱風海上颱風警報。圖／氣象局提供

中央氣象局今晚8時30分發布圓規颱風海上颱風警報，預估11日將對北部及東部迎風面地區造成強降雨，公路總局表示，部分路段可能容易受阻，包含台7線北橫公路、台8線中橫公路、台9及台9丁線蘇花公路、台9線南迴公路、台20線南橫公路、台23線東富公路等山區公路。

公路總局表示，根據氣象局強風特報，沿海路段將有強風出現，請用路人注意行車安全。因11日適逢國慶連假收假日車潮大增，請用路人預為規畫行程，並密切注意路況與道路通阻資訊作好相關行程規畫，避免受公路管制影響行程。

公路總局說，將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，不排除就蘇花路廊等山區公路實施預警性封閉道路，惟實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。

氣象局 颱風

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