聽新聞
test
0:00 / 0:00
「圓規」颱風挾強風豪雨襲台 7處山區公路恐受阻
中央氣象局今晚8時30分發布圓規颱風海上颱風警報，預估11日將對北部及東部迎風面地區造成強降雨，公路總局表示，部分路段可能容易受阻，包含台7線北橫公路、台8線中橫公路、台9及台9丁線蘇花公路、台9線南迴公路、台20線南橫公路、台23線東富公路等山區公路。
公路總局表示，根據氣象局強風特報，沿海路段將有強風出現，請用路人注意行車安全。因11日適逢國慶連假收假日車潮大增，請用路人預為規畫行程，並密切注意路況與道路通阻資訊作好相關行程規畫，避免受公路管制影響行程。
公路總局說，將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，不排除就蘇花路廊等山區公路實施預警性封閉道路，惟實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言