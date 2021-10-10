「圓規」颱風挾強風豪雨襲台 7處山區公路恐受阻

最近立委陳柏惟被挖出曾經肇事逃逸引發外界熱議，肇事逃逸的構成要件無非要先有肇事、再行逃逸才算完成，不過萬一被控肇事逃逸，可檢視事故是否符合構成要件，以免吃上烏龍罰單或官司。台中謝姓男子今年三月騎機車上班途中，為了閃避車輛滑倒摔車，因為沒有撞到其他車輛，只好牽起機車鼻子摸摸自認倒楣繼續去上班，卻收到發生事故未留在現場處理的一千元罰單；林姓男子因為塞車違規左轉，有輛機車在其後方摔倒但林未察覺繼續開車離開被控肇事逃逸，兩起案件都獲法官平反分別撤銷罰單及判決無罪。

2021-10-10 20:27