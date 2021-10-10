國1國3深夜「紫爆」 車速只剩10多公里龜速前進
今天為國慶連假第二天，湧現大量觀光出遊車潮，國道直到今天深夜仍車多壅塞，國一、國三部分路段時速只有10多公里呈現「紫爆」，許多路段時速也不到30公里；交通部高公局預估明天國道仍有九大易塞路段，以北向返鄉及收假為主，其中宜蘭往坪林將從早到晚連塞10小時，行車時間為平常七倍。
高公局官網顯示，今天深夜國道不少路段車多壅塞，國一基隆往八堵、國三高原往龍潭都是「紫爆」，時速僅十多公里，用路人走走停停、龜速前進。國一大華系統往五堵、竹北往湖口服務區、湖口服務區往湖口、新竹往竹北、新竹系統往新竹，以及國三龍潭往大溪、南港往南港系統、關西服務區往高原，時速都不到30公里，國道呈現一片「紅通通」。
高公局預判，明天以旅遊及收假北向車流為主，國道有9大易壅塞「地雷」路段集中下午3時至晚上7時，包括國一北向新竹系統往湖口、南屯往后里、西螺往埔鹽系統，國三北向關西往大溪、大山往香山、草屯往霧峰、竹山往中興，國六西向舊正往霧峰系統，行車時間都是平常的三到四倍。
至於每逢連假「必塞」的國五，高公局預估，明天宜蘭往坪林路段將從上午10時一路塞到晚上8時，行車時間更是高達平常七倍。
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