「圓規」颱風發布海警！明後天挾強降雨 沿海恐有5米浪高

中央氣象局今晚發布圓規颱風海上警報，明天下半天到後天清晨為颱風距離台灣最近、影響最明顯的時候，東半部地區及北部山區將有局部豪雨甚至豪雨以上等級雨勢，台灣各地可能有5米以上浪高，民眾若無必要應避免海邊活動。

氣象局觀測，圓規颱風今晚8時位於鵝鑾鼻東南東方約730公里海面上，以每小時21公里速度向西進行，近中心最大風速每秒23公尺（約每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風，七級風暴風半徑150公里。

氣象局課長林秉煜表示，目前巴士海峽為警戒區，作業船隻要嚴加戒備，圓規颱風中心風速也逐漸增強，明後兩天颱風路徑雖然以通過巴士海峽為主，但周圍海域風浪都特別強勁，東半部地區、北部地區將出現強降雨。

林秉煜表示，明天台灣附近風力將達七級以上，尤其台南以北、東半部、恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金馬等地更有9到12級強陣風，沿海風力最大，靠近內陸也有強陣風；另外台灣附近浪大，目前台東、蘭嶼已出現3米以上浪高，其他地區1.5米，預估明後兩天將有5米浪高，若無必要別到海邊活動。

降雨部分，今晚到明天白天東半部地區及北部山區降雨變得明顯，氣象局已針對基隆北海岸、北部山區及宜蘭發布大雨特報，尤其北宜蘭到台東北部降雨最為明顯，明天下半天到後天清晨將是颱風最接近台灣的時刻，強降雨範圍也會往台東南部逐漸擴展，東半部地區及北部山區將有局部豪雨甚至豪雨等級以上雨勢。