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一張圖看天氣！「圓規」颱風環流寬廣 恐有致災性降雨襲台
中央氣象局表示，今晚將發布圓規颱風海上警報，周一、周二天氣影響最明顯，周三逐漸遠離，因圓規颱風外圍環流寬廣，可能有大量、致災性降雨襲向北部、東半部地區，請務必做好準備。
氣象局表示，圓規颱風今天逐漸接近台灣，晚上開始雨漸大，風浪大，東半部及北部短暫陣雨，北部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海、空曠及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，各地沿海浪漸高，前往海邊和近海活動注意安全。
周一、周二颱風外圍環流影響，嚴防致災性降雨，東半部、北部地區及中南部高山易有大雨或豪雨，東半部地區及桃園以北山區有局部豪雨等級以上降雨的機率。台灣沿海、空曠及各外島，風力強勁，將出現9至12級強陣風，各地沿海可能出現5米以上危險大浪。
周三颱風漸遠，各地雨勢趨緩，東半部、北部仍有短暫陣雨。
氣象局說，圓規位於大低壓環流內，結構仍在整合中，路徑仍有不確定性，因其外圍環流強且寬廣，故本次威脅區域廣，請勿因未發佈陸上警報而輕忽威脅，務必檢視防淹、防塌計畫。
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