快訊

蔡總統國慶演說提「四個堅持」 國台辦晚間回應了

閃耀高雄港 蔡英文、戴資穎揮拍啟動國慶焰火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！「圓規」颱風環流寬廣 恐有致災性降雨襲台

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
降雨示意圖。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
降雨示意圖。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

中央氣象局表示，今晚將發布圓規颱風海上警報，周一、周二天氣影響最明顯，周三逐漸遠離，因圓規颱風外圍環流寬廣，可能有大量、致災性降雨襲向北部、東半部地區，請務必做好準備。

氣象局表示，圓規颱風今天逐漸接近台灣，晚上開始雨漸大，風浪大，東半部及北部短暫陣雨，北部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海、空曠及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，各地沿海浪漸高，前往海邊和近海活動注意安全。

周一、周二颱風外圍環流影響，嚴防致災性降雨，東半部、北部地區及中南部高山易有大雨或豪雨，東半部地區及桃園以北山區有局部豪雨等級以上降雨的機率。台灣沿海、空曠及各外島，風力強勁，將出現9至12級強陣風，各地沿海可能出現5米以上危險大浪。

周三颱風漸遠，各地雨勢趨緩，東半部、北部仍有短暫陣雨。

氣象局說，圓規位於大低壓環流內，結構仍在整合中，路徑仍有不確定性，因其外圍環流強且寬廣，故本次威脅區域廣，請勿因未發佈陸上警報而輕忽威脅，務必檢視防淹、防塌計畫。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

颱風 氣象局 豪雨

延伸閱讀

氣象局今晚8：30發布「圓規」颱風海警 明後天影響最大

「圓規」颱風持續重整增強 氣象局：尚未排除發布陸警可能

圓規颱風環流超大！ 強勁氣流恐引發強風豪雨

明後天影響最劇烈！圓規颱風今晚8時海警 恐豪雨以上雨勢

相關新聞

明收假湧北返車潮 避開國道9大易塞「地雷」路段

今日為國慶日連續假期第2日，國1、國3車多壅塞，不少路段出現紫爆或紅色警戒，交通部高速公路局表示，明天車流以北向為主，國...

雙十連假第二天國5北上紫爆了 愈晚愈塞直到入夜

國慶連假第2天，國5上午交通順暢，但過了中午後，北上車流明顯大增，下午5點雪隧前已經回堵3公里多，頭城交流道及宜四匝道回...

與中華民國一起生日 有國慶寶寶選在10時10分出生

今天是中華民國110歲生日，同時也有許多小嬰兒選擇在今天出生，來到這個世界與大家一同慶祝，桃園中壢宏其婦幼醫院統計，今天...

今年1-9月少6545名新生兒 專家分析「嬰兒荒」3原因

今天是雙十節，有些爸媽挑選國慶日當天生產，迎接「國慶寶寶」。長庚3家醫院，今天預期會有20名寶寶誕生，國泰3家醫院則喜迎...

「圓規」颱風持續重整增強 氣象局：尚未排除發布陸警可能

中央氣象局表示，圓規颱風正在重整及增強當中，明後兩天是影響台灣天氣最劇烈的時候，預計今天晚上就會發布海上警報，北部山區及...

國慶寶寶不再夯？義大醫院去年6新生兒今只剩下1名

受少子化影響，國慶寶寶變少了；高雄長庚、大昌醫院截至中午僅有3名國慶寶寶出生，義大大昌醫院院長張基昌說，孩子能否成為國慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。