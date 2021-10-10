氣象局今晚8：30發布「圓規」颱風海警 明後天影響最大
中央氣象局表示，將於今晚上8時30分發布第18號輕度颱風「圓規」海上颱風警報。
氣象局觀測，圓規颱風今天下午2時位於鵝鑾鼻東南方920公里海面上，以每小時27公里速度，向西北進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑150公里。
氣象局表示，圓規颱風預計明天逐漸進入巴士海峽，後天通過巴士海峽往南海一帶接近，此段時間為颱風影響台灣最明顯的時候。明天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大。
氣象局提醒，基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。
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