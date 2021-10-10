明收假湧北返車潮 避開國道9大易塞「地雷」路段

今日為國慶日連續假期第2日，國1、國3車多壅塞，不少路段出現紫爆或紅色警戒，交通部高速公路局表示，明天車流以北向為主，國1、國3、國5、國6有九大「地雷」易塞路段，呼籲南向用路人下午時段出發、北向用路人上午時段出發。

今天下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口、北斗至埔鹽系統、國1高架北上泰山至三重、國1南向大華至汐止；國3北向高原至大溪、南投服務區至南投；國6西行東草屯至霧峰系統；國10西行燕巢系統至燕巢；國5北向頭城至坪林等。截至下午5時，國道交通量為71.8百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里。

另查今日下午12時17分於國3南向19.5公里處發生1輛小貨車及5輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午1時42分排除，造成後方車流回堵5公里；下午2時45分於國3北向60.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午3時14分排除，造成後方車流回堵4公里 ；下午3時18分於國3南向66公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午3時31分排除，造成後方車流回堵2公里。

明日為國慶日連續假期第3日，車流以北向返鄉車潮為主，預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、新竹系統—湖口；國3北向竹山—中興、草屯—霧峰、大山—香山、關西—大溪；國5北向宜蘭—坪林及國6西向舊正—霧峰系統等路段，建議南向用路人下午時段出發、北向用路人上午時段出發。

明日國道相關疏導措施包括下午2時至晚上9時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、上午7時至晚上7時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統雙向採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。