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雙十連假第二天國5北上紫爆了 愈晚愈塞直到入夜
國慶連假第2天，國5上午交通順暢，但過了中午後，北上車流明顯大增，下午5點雪隧前已經回堵3公里多，頭城交流道及宜四匝道回堵將近1公里，預估車潮愈晚多、愈塞，狀況要到入夜才能解除。
今天下午2點到9點實施國5北上高乘載管制，車內必須坐滿3人才能上路，白天車流還順，大約在2點的高乘載管制前車流漸多，主線與頭城交流道都開始出現回堵。主線於下午2時15分啟動儀控，回堵路段愈長，下午5點雪隧前已回堵3公里多。
根據高公局統計，這次國慶連假，國5第一天的南下車流總量4萬6300輛次，與去年同期第一天的南下車流量4萬多相比，今年車流量遠遠比去年多。
高公局坪林行控中心表示，這次只有3連假，北返車流未必在上午出現，今天午後的車輛明顯大增，預估愈到晚上北返的車輛會愈多，尤其晚間9點高乘載管制之後會再度湧現另一波車潮，請用路人耐心上路，可能塞到入夜。
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