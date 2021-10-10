「圓規」颱風持續重整增強 氣象局：尚未排除發布陸警可能

中央氣象局表示，圓規颱風正在重整及增強當中，明後兩天是影響台灣天氣最劇烈的時候，預計今天晚上就會發布海上警報，北部山區及東半部也會開始降雨，目前尚未排除發布陸警的可能，即使只發布海警，台灣附近不但有強風大浪，北部山區及東半部也有大雨、豪雨甚至豪雨以上等級雨勢發生。

氣象局課長林秉煜表示，今天上半天東半部地區跟大台北山區有零星降雨發生，維持時間不長，其他地區則是多雲到晴，最高溫出現在新竹、苗栗一帶，最高溫為苗栗縣38.3度，新竹縣市分別出現37.7度，金門、台南也有36度以上高溫，主要是因為東風沉降作用影響所致。預估明天東半部降雨情況變得明顯，因此高溫下降為27至29度，但彰化以南到台南地區、南投地區甚至金門地區，仍可能有局部36度高溫。

林秉煜表示，獅子山颱風今天下午2時減弱為熱帶性低氣壓，未來對台灣天氣沒有直接影響，但南台灣會有長浪發生，至於第18號圓規颱風結構還在重整、增強當中，未來會朝西北轉西方向通過巴士海峽，明天抵達呂宋島東北邊近海、後天抵達呂宋島西北邊近海。

林秉煜表示，明後天是圓規颱風距離台灣最近的時候，如果路徑不變，今天晚上就會針對巴士海峽發布海上警報，且目前陸警機率仍未完全排除，即使未來只發布海警，仍要留意強風豪雨及浪大情況，台灣附近外圍環流跟東北風將導致台灣沿海風浪強勁，更會為東半部及北部山區帶來明顯降雨。

隨著圓規颱風接近，氣象局針對明天發布陸上強風特報，台南以北、東半部、恆春半島、綠島、蘭嶼、金門、馬祖將有9到12級強陣風，台灣附近沿海浪高約3到5米。