國慶寶寶不再夯？義大醫院去年6新生兒今只剩下1名

受少子化影響，國慶寶寶變少了；高雄長庚、大昌醫院截至中午僅有3名國慶寶寶出生，義大大昌醫院院長張基昌說，孩子能否成為國慶寶寶仍需看緣分，但近幾年台灣生育率普遍降低，眼看生育率銳減，明年又是虎年，恐怕再創台灣生育率新低。

高雄長庚醫院今天分別有2名男寶寶出生，分別為凌晨0時許，剖腹產2千多公克，以及清晨6時許，3千多公克自然產，均為第一胎新手家庭。大昌醫院凌晨1時許，自然產一名女寶寶，另有2名正在待產，分別為懷胎40周，以及38周加5天；其中一名家屬也希望能透過催生，讓孩子能當國慶寶寶。

16年前，義大大昌醫院院長張基昌的雙胞胎女兒，就是在高雄義大醫院出生的國慶寶寶；他說，孩子生日與國慶同天，有普天同慶的感覺，但強調仍須以母親、嬰兒健康為要，應順其自然，不能強迫。

張基昌說，小孩能否成為國慶寶寶真的需要看緣分，往年義大燕巢婦產部加上大昌婦產部，大約有近10名左右的國慶寶寶，去年減少至6名，今天義大醫院則沒有國慶寶寶出生，大昌醫院截至目前為止，則只有1名女嬰出生。