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大型長照機構可提供員工托幼 最快年底上路

中央社 / 台北10日電

因應長照服務發展，並提供從業人員友善職業環境，衛福部預告，雇用超過100人的大型長照機構，將可提供員工托幼服務，也可和其他雇主辦理聯合托育，最快年底可公告上路。

衛生福利部長期照顧司近日預告訂定「長期照顧服務機構法人得提供之服務」，受雇者達100人以上的長照機構，可以提供員工子女幼教與照顧服務，並可與其他雇主簽訂契約，辦理聯合托育。

長照司副司長周道君今天告訴中央社記者，因長照機構是特殊型態法人，依法規定設立主要目的是提供長照服務，另可設立社福機構，但若要提供其他服務，必須由中央主管機關公告才可提供。

周道君說，基於國內長照服務發展，長照機構內部員工有托嬰、托幼等需求，其中托嬰屬社福體系，原本就可提供，但托幼屬於教育體系，因此本次特別訂定，讓法制上更明確。

「老幼共融」、「老幼共學」是近年長照領域新興議題之一，但周道君說，長照機構的住民大多是失能長者，要達到老幼共融、共學不易，主要是著眼於機構內部員工照顧。

至於規定100人以上長照機構可提供托幼服務，周道君說，是因有托幼需求的人數達一定規模，提供服務才較符合效益。

但他也坦言，目前國內長照機構以中小型為主，但未來可提供員工幼托服務，希望長照機構業者營運到較大規模時就可提供幼托服務，提升員工照顧，也增加就業誘因，吸引更多人才加入長照服務。

周道君說，依照法規作業程序，經過2個月預告期彙整各界意見，後續需要衛福部法規委員會討論，若一切順利最快可於今年底公告。

長照 衛福部 托嬰

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