國慶寶寶現象退燒 醫生觀察：父母生產計畫愈來愈務實

今天是國慶日，受少子化影響，各醫院產房不再忙碌，高醫婦產科主治醫師詹德富說，過去國慶日曾一天接生4名寶寶，今天目前接生1名，產婦選這一天的理由很務實，是因為連假有家人能幫忙照顧7歲孩子。

詹德富說，光輝10月一直是傳統生產數較多月份，跟年底結婚，懷胎10月後生產進度有關，昔日「國慶寶寶」是出生熱門時段，國恩家慶喜上加喜，不少人會選擇國慶日催生剖腹產沾沾喜氣，他曾經在國慶日接生4名寶寶，但近年國慶寶寶現象已退燒。

詹德富指出，今年全國出生人數約15萬，明年虎年出生率恐怕會更低。

「國慶寶寶降溫，時下爸媽生產計畫變得更務實！」詹德富說，很多父母不再迷信看日子生產等，而是挑選較適合全家人的時間，以他今天清晨接生的女寶寶為例，產婦就是考量3天連假能請家人協助照顧7歲孩子，讓她能安心生產。