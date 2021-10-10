國慶寶寶現象退燒 醫生觀察：父母生產計畫愈來愈務實
今天是國慶日，受少子化影響，各醫院產房不再忙碌，高醫婦產科主治醫師詹德富說，過去國慶日曾一天接生4名寶寶，今天目前接生1名，產婦選這一天的理由很務實，是因為連假有家人能幫忙照顧7歲孩子。
詹德富說，光輝10月一直是傳統生產數較多月份，跟年底結婚，懷胎10月後生產進度有關，昔日「國慶寶寶」是出生熱門時段，國恩家慶喜上加喜，不少人會選擇國慶日催生剖腹產沾沾喜氣，他曾經在國慶日接生4名寶寶，但近年國慶寶寶現象已退燒。
詹德富指出，今年全國出生人數約15萬，明年虎年出生率恐怕會更低。
「國慶寶寶降溫，時下爸媽生產計畫變得更務實！」詹德富說，很多父母不再迷信看日子生產等，而是挑選較適合全家人的時間，以他今天清晨接生的女寶寶為例，產婦就是考量3天連假能請家人協助照顧7歲孩子，讓她能安心生產。
43歲張姓產婦連假第一天就入院催生，計畫昨天晚上或今天上午生產，寶寶選在普天歡慶的國慶日呱呱落地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言