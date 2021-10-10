快訊

蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

國慶寶寶現象退燒 醫生觀察：父母生產計畫愈來愈務實

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高醫婦產科醫師詹德富說，光輝10月一直是傳統生產數較多月份，跟年底結婚，懷胎10月後生產進度有關，昔日「國慶寶寶」是出生熱門時段，這現象近年已退燒。本報資料照片
高醫婦產科醫師詹德富說，光輝10月一直是傳統生產數較多月份，跟年底結婚，懷胎10月後生產進度有關，昔日「國慶寶寶」是出生熱門時段，這現象近年已退燒。本報資料照片

今天是國慶日，受少子化影響，各醫院產房不再忙碌，高醫婦產科主治醫師詹德富說，過去國慶日曾一天接生4名寶寶，今天目前接生1名，產婦選這一天的理由很務實，是因為連假有家人能幫忙照顧7歲孩子。

詹德富說，光輝10月一直是傳統生產數較多月份，跟年底結婚，懷胎10月後生產進度有關，昔日「國慶寶寶」是出生熱門時段，國恩家慶喜上加喜，不少人會選擇國慶日催生剖腹產沾沾喜氣，他曾經在國慶日接生4名寶寶，但近年國慶寶寶現象已退燒。

詹德富指出，今年全國出生人數約15萬，明年虎年出生率恐怕會更低。

「國慶寶寶降溫，時下爸媽生產計畫變得更務實！」詹德富說，很多父母不再迷信看日子生產等，而是挑選較適合全家人的時間，以他今天清晨接生的女寶寶為例，產婦就是考量3天連假能請家人協助照顧7歲孩子，讓她能安心生產。

43歲張姓產婦連假第一天就入院催生，計畫昨天晚上或今天上午生產，寶寶選在普天歡慶的國慶日呱呱落地。

高醫婦產科醫師詹德富說，光輝10月一直是傳統生產數較多月份，跟年底結婚，懷胎10月後生產進度有關，昔日「國慶寶寶」是出生熱門時段，這現象近年已退燒。本報資料照片
高醫婦產科醫師詹德富說，光輝10月一直是傳統生產數較多月份，跟年底結婚，懷胎10月後生產進度有關，昔日「國慶寶寶」是出生熱門時段，這現象近年已退燒。本報資料照片

國慶 接生

延伸閱讀

蔡英文國慶日演說 綠委：今年宣示不讓中國稱霸

迎國慶寶寶 醫院鼓勵夫妻利用政府補助多生小孩

連假第二天屏東南下車流順暢 警預估北返車潮午後湧現

東北角、北海岸連假湧現人潮 海巡、消防巡邏宣導防溺

相關新聞

明後天影響最劇烈！圓規颱風今晚8時海警 恐豪雨以上雨勢

中央氣象局表示，目前西北太平洋有三個颱風，只有圓規颱風對台天氣造成直接影響，預估今天晚上8時將發布海上警報，發布陸警機率...

影／國慶寶寶出生5小時 小手拿國旗祝國恩家慶

國恩家慶的一天，國慶寶寶紛紛來報到！高雄市阮綜合醫院一名29歲產婦，今早5點18分自然產下健康女寶寶，才出生5小時就拿著...

太平洋有3颱！南修颱風今上午生成 對台影響曝光

中央氣象局表示，原位於關島東北東方海面上的熱帶性低氣壓，於今日上午8時發展為輕度颱風，編號第19號（國際命名：NAMTH...

即便受傷、低潮也不輕言放棄！ 奧運國手全力以赴的精采故事

2020東京奧運圓滿落幕，運動員新聞故事仍舊熱度不減，也讓大家開始注意到賽事畫面上，除了常見的運動服飾品牌之外，選手們私底下的時尚穿搭及服飾搭配。

冰箱怎麼選？夫沒商量擅買新冰箱 婦人一看白眼「絕對難用」

冰箱是現代許多家庭必備的家電之一，會自炊的人需要冰箱儲存食材，而不煮飯的人，也可以用冰箱來存放零食飲料等等。然而在挑選冰箱時，也是有一些眉角需要注意。最近日本媒體，就分享了幾則買錯冰箱而後悔的案例。

音樂會服裝的改變 樂團演奏者脫下白領結換上黑襯衫

隨著音樂會的形式越來越朝向大眾化，親民化的方式轉變，音樂會的服裝規範，也越來越寬鬆，不知大家有無注意到，就連台上的樂團演奏者們，身上的服裝也開始有不同了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。