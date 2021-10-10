迎國慶寶寶 醫院鼓勵夫妻利用政府補助多生小孩

今天國慶日，台中市茂盛醫院一大早喜迎3名國慶寶寶的誕生，其中1名男嬰特別選在10時10分剖腹生下，這是產婦的第2胎，嬰兒父母都覺得格外有意義；另外2名男嬰是1對試管雙胞胎男嬰，先生因為覺得國慶日是很有意義的日子，也選擇今天生產。

醫院嬰兒室今特別掛上國旗，並在國慶寶寶身上蓋上羽球雙打麟洋配「Taiwan in」毛巾，慶賀他們的誕生。

產婦蘇姓婦人在生產後感動地親吻了兒子，她先生說，全家族成員沒有人是國慶寶寶，孩子挑這個時間出世，真的感到很意外，也很驚喜。負責接生的醫師陳彥宇說，蘇婦原來預產期是15日，因為胎位不正，剛好昨晚她開始有感宮縮，只好在今天剖腹生產，寶寶重達3700公克，是個頭好壯壯的男丁。

至於稍早在8時30分生下的試管雙胞胎的誕生，這是楊姓產婦的第2胎，因她的先生覺得國慶日是很有意義的日子，所以選擇讓她今天生產。而負責接生的醫師廖敬慈說，雖然楊婦年近40歲，屬高齡產婦，但身體狀況還不錯，所以生產過程很順利，雙胞胎兄弟檔分別重達2580、2680公克，都相當健康。