快訊

蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎國慶寶寶 醫院鼓勵夫妻利用政府補助多生小孩

聯合報 / 記者黃寅／即時報導
台中市茂盛醫院一大早喜迎國慶寶寶的誕生。圖／茂盛醫院提供
台中市茂盛醫院一大早喜迎國慶寶寶的誕生。圖／茂盛醫院提供

今天國慶日，台中市茂盛醫院一大早喜迎3名國慶寶寶的誕生，其中1名男嬰特別選在10時10分剖腹生下，這是產婦的第2胎，嬰兒父母都覺得格外有意義；另外2名男嬰是1對試管雙胞胎男嬰，先生因為覺得國慶日是很有意義的日子，也選擇今天生產。

醫院嬰兒室今特別掛上國旗，並在國慶寶寶身上蓋上羽球雙打麟洋配「Taiwan in」毛巾，慶賀他們的誕生。

產婦蘇姓婦人在生產後感動地親吻了兒子，她先生說，全家族成員沒有人是國慶寶寶，孩子挑這個時間出世，真的感到很意外，也很驚喜。負責接生的醫師陳彥宇說，蘇婦原來預產期是15日，因為胎位不正，剛好昨晚她開始有感宮縮，只好在今天剖腹生產，寶寶重達3700公克，是個頭好壯壯的男丁。

至於稍早在8時30分生下的試管雙胞胎的誕生，這是楊姓產婦的第2胎，因她的先生覺得國慶日是很有意義的日子，所以選擇讓她今天生產。而負責接生的醫師廖敬慈說，雖然楊婦年近40歲，屬高齡產婦，但身體狀況還不錯，所以生產過程很順利，雙胞胎兄弟檔分別重達2580、2680公克，都相當健康。

醫院副院長陳忠義說，台灣去年出生數比死亡人數還少7909人，政府在今年7月1日推出「試管嬰兒擴大補助方案」，但申請的34歲以下婦女只佔34.5%，高齡婦女占比高達3分之2，希望年輕夫婦要善加利用這項政策，不但可減輕生育負擔，也讓台灣有機會翻轉人口數的「死亡交叉」。

台中市茂盛醫院一大早喜迎3名國慶寶寶的誕生，醫院副院長陳忠義鼓勵年輕夫妻利用政府補助多生小孩。圖／茂盛醫院提供
台中市茂盛醫院一大早喜迎3名國慶寶寶的誕生，醫院副院長陳忠義鼓勵年輕夫妻利用政府補助多生小孩。圖／茂盛醫院提供

國慶 試管嬰兒

延伸閱讀

影／基隆慶雙十 海洋廣場響起國歌、中華民國頌

台中童綜合迎雙胞胎國慶寶寶 光田醫院2男寶來報到

國慶日屏東民代發1千面小國旗 潮州鎮旗海飄揚

迎國慶曙光！合歡山夜爆車流 武嶺亭上擠沙丁魚

相關新聞

明後天影響最劇烈！圓規颱風今晚8時海警 恐豪雨以上雨勢

中央氣象局表示，目前西北太平洋有三個颱風，只有圓規颱風對台天氣造成直接影響，預估今天晚上8時將發布海上警報，發布陸警機率...

影／國慶寶寶出生5小時 小手拿國旗祝國恩家慶

國恩家慶的一天，國慶寶寶紛紛來報到！高雄市阮綜合醫院一名29歲產婦，今早5點18分自然產下健康女寶寶，才出生5小時就拿著...

太平洋有3颱！南修颱風今上午生成 對台影響曝光

中央氣象局表示，原位於關島東北東方海面上的熱帶性低氣壓，於今日上午8時發展為輕度颱風，編號第19號（國際命名：NAMTH...

即便受傷、低潮也不輕言放棄！ 奧運國手全力以赴的精采故事

2020東京奧運圓滿落幕，運動員新聞故事仍舊熱度不減，也讓大家開始注意到賽事畫面上，除了常見的運動服飾品牌之外，選手們私底下的時尚穿搭及服飾搭配。

冰箱怎麼選？夫沒商量擅買新冰箱 婦人一看白眼「絕對難用」

冰箱是現代許多家庭必備的家電之一，會自炊的人需要冰箱儲存食材，而不煮飯的人，也可以用冰箱來存放零食飲料等等。然而在挑選冰箱時，也是有一些眉角需要注意。最近日本媒體，就分享了幾則買錯冰箱而後悔的案例。

音樂會服裝的改變 樂團演奏者脫下白領結換上黑襯衫

隨著音樂會的形式越來越朝向大眾化，親民化的方式轉變，音樂會的服裝規範，也越來越寬鬆，不知大家有無注意到，就連台上的樂團演奏者們，身上的服裝也開始有不同了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。