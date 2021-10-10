圓規颱風環流超大！ 強勁氣流恐引發強風豪雨

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，圓規颱風環流很大，但是依然是很糟糕的結構，整個變化的情況跟模式預報模擬的差不多，強對流雲團差不多正好都在暴風圈之外，暴風圈內反而沒有什麼雲，比較像是無風圈的感覺，非常標準的季風低壓特徵，依然不像是一個熱帶氣旋。

隨著圓規颱風的靠近，台灣附近的東北風風速正在逐漸增大，吳聖宇說，迎風面地區已經開始有些地形上的降雨，下午過後隨著時間越晚，地形上的降雨就會越加明顯，迎風面跟背風面的天氣應該會差非常多，沿海地風的陣風也正在逐漸增強，下午到晚間特別是在台灣海峽這一側，有機會出現不小的陣風，天氣的變化多留意。

吳聖宇說，今晚還是有可能發布海上颱風警報，暴風圈半徑邊緣正好會掠過海上颱風警報發布的警戒線，不過這個颱風的暴風圈不是重點，外圍尤其北側的強勁氣流可能引發的強風豪雨才是重要的地方，今晚起到明天一整天，甚至到12日白天都要特別注意颱風外圍環流可能帶來的風雨威脅。