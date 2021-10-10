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台中童綜合迎雙胞胎國慶寶寶 光田醫院2男寶來報到

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
國慶寶雙胞胎寶寶之一(哥哥)。圖／童綜合醫院提供
國慶寶雙胞胎寶寶之一(哥哥)。圖／童綜合醫院提供

今天是國慶日，台中童綜合醫院迎雙十，接生一對雙胞胎寶寶與國同慶，另有二名寶寶誕生共4名國慶寶寶；光田綜合醫院沙鹿院區也迎接兩名國慶寶寶誕生，二名媽媽都是自然產。

光田醫院的二名媽媽都是自然產，生下國慶寶寶，第一位媽媽今天凌晨0點54分，產下3100公克男嬰，第二位媽媽今天早上9點13分產下2750公克男嬰。

童綜合醫院今天也有寶寶迫不及待地與國家同慶，今天凌晨1點9分與1點10分，在童綜合醫院婦產部主任劉錦成接生下，由懷孕33周的25歲阮姓媽媽剖婦產下2036公克與1918公克的雙胞胎寶寶，是媽媽的第一胎，也是爸爸媽媽生命中的第一對寶貝；爸爸陳先生表示，預產期應為11月，昨天晚上出現生產前的徵兆立刻到醫院，劉錦成主任檢查後安排生產，也沒有想到出生日會與國家同日，感到很高興並與有榮焉。

童醫院第3位出生的國慶寶寶，是早上9點13分，在婦產部簡陳榮醫師接生下，王姓媽媽剖腹產下重達3478公克的頭好壯壯男寶寶，家人都非常高興迎接國慶寶寶的到來。

目前還有1名產婦待產中，預計童綜合醫院在雙十國慶最少誕生了4名國慶寶寶。童綜合醫院也贈送每位國慶寶寶恭賀的禮品，祝福寶寶們都健康平安的長大，成為國家未來的棟樑與希望。

國慶寶雙胞胎寶寶之一(弟弟)。圖／童綜合醫院提供
國慶寶雙胞胎寶寶之一(弟弟)。圖／童綜合醫院提供
阮姓媽媽雙十國慶凌晨剖腹產下雙胞胎男寶寶，護理長(左一)代表醫院贈送恭賀禮物給陳姓爸爸。圖／童綜合醫院提供
阮姓媽媽雙十國慶凌晨剖腹產下雙胞胎男寶寶，護理長(左一)代表醫院贈送恭賀禮物給陳姓爸爸。圖／童綜合醫院提供

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