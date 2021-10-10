接種HPV疫苗 預防7成子宮頸癌發生率

子宮頸癌是我國婦女癌症發生率第9位，及死亡率第8位的癌症，慢性感染人類乳突病毒（HPV）是子宮頸癌的主要原因，預防子宮頸癌接種HPV疫苗，能有效預防7成以上的發生率，降低對婦女健康的威脅。

防治子宮頸癌的發生，台灣在民國84年起，提供30歲以上女性子宮頸抹片檢查服務，讓子宮頸癌標準化發生率及死亡率下降達7成，但每年仍有約600多名女性死於子宮頸癌，及1400多名子宮頸癌新診斷個案。之後發現，確診HPV是引發子宮頸癌的主要原因，要預防子宮頸癌的發生除安全性行為及定期接受抹片篩檢外，接種HPV疫苗亦能有效預防7成以上的子宮頸癌，降低子宮頸癌對婦女健康的威脅。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎指出，HPV幾乎是引起子宮頸癌的主因，以施打HPV疫苗的各國研究數據來看，保護力可存在人體內長達10幾年，長期的保護效益佳。

李秉穎說，世界衛生組織（WHO）建議，對9至14歲性行為尚未活躍的女生提供HPV疫苗的接種服務，預防效果最好，目前超過111個國家將HPV疫苗納入國家疫苗接種計畫，青少年也涵蓋在內，WHO也訂定目標，盼在2030年以前，將世界的HPV病毒清除到最低。

國民健康署自107年12月底開始，推動國一女生公費接種HPV疫苗的服務，截至目前108學年度國一女生接種涵蓋率已達87%。

今年HPV疫苗接種計畫較特別，部分青少年與BNT施打計畫強碰，還搭上流感接種潮。疾管署公告，建議至少間隔7天。李秉穎表示，尚未有研究指出，HPV疫苗與新冠疫苗相繼接種，對人體負面反應的證據，在美國甚至可以同步接種，台灣是為了方便釐清不良反應狀況，建議間隔7天接種。

針對HPV疫苗不良反應統計，國健署調查，2018年起至2020年9月底，接種約26萬劑，共接獲通報210件不良反應，約千分之0.8，最常出現的症狀為注射部位紅腫痛，其次是發燒、暈眩、頭痛，多屬輕微至中等程度且為時短暫。

但有五類人還是不建議施打，國健署公布，像是接種HPV疫苗後出現過敏症狀者、 已懷孕、有計畫懷孕者、本身有特殊疾病史者，如凝血性問題疾病、免疫功能異常或正服用免疫抑制劑，以及接種當天身體不適的人。

國健署自110年3月起，已針對109學年的國一女生提供校園接種服務，提醒符合公費HPV疫苗接種的女學生，需完整接種2劑次，才有更好的保護力。尚未完成接種的109學年（目前國二）及108學年（目前國三）的女生，也要記得依通知單儘早完成HPV疫苗接種。