中部雙十「霾怨」破表 環團：中火若有情，請給我世衞5微克

今天是民國110年雙十國慶，「台灣健康空氣行動聯盟」臉書粉團，今早指出「雙十國慶霧霾不打烊」今天全台PM 2.5熱點仍然在中部海線區域，反而是否因中國大陸地區強制實施「能耗雙控」離島地區空品反比本島良好呢？

「台灣健康空氣行動聯盟」連日來指出，中部包括台中彰化雲林海線地區霧霾嚴重，以10月1日到7日，中火燒媒比去年同期多10％，每天多收3240公噸燃煤量，中火影響圈從10月以來臭氧丶PM2.5丶PM10輪番肆虐中部地區。

「台灣健康空氣聯盟」指出雙十霧霾不打烊，今天全台PM2.5熱點仍在台中彰化雲林海線，早上6點39分EdiGreen即時空品顯示，當下中火PM2.5飆到100微克/立方米。而世界衛生組織最新AQG新準則每年平均值5微克丶每日平均值15微克，才能降低健康風險。