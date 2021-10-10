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中部雙十「霾怨」破表 環團：中火若有情，請給我世衞5微克

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中海線地區10月以來，霾害嚴重。環團酸「雙十霾害也不打烊」記者陳秋雲/攝影
台中海線地區10月以來，霾害嚴重。環團酸「雙十霾害也不打烊」記者陳秋雲/攝影

今天是民國110年雙十國慶，「台灣健康空氣行動聯盟」臉書粉團，今早指出「雙十國慶霧霾不打烊」今天全台PM 2.5熱點仍然在中部海線區域，反而是否因中國大陸地區強制實施「能耗雙控」離島地區空品反比本島良好呢？

「台灣健康空氣行動聯盟」連日來指出，中部包括台中彰化雲林海線地區霧霾嚴重，以10月1日到7日，中火燒媒比去年同期多10％，每天多收3240公噸燃煤量，中火影響圈從10月以來臭氧丶PM2.5丶PM10輪番肆虐中部地區。

「台灣健康空氣聯盟」指出雙十霧霾不打烊，今天全台PM2.5熱點仍在台中彰化雲林海線，早上6點39分EdiGreen即時空品顯示，當下中火PM2.5飆到100微克/立方米。而世界衛生組織最新AQG新準則每年平均值5微克丶每日平均值15微克，才能降低健康風險。

「中火若有情，請給我世衞5微克」，台灣健康空氣聯盟指出，相較差不多緯度的澎湖金門馬祖等離島，PM 2.5是8到12，是不是在中國大陸能效雙控下，離島的空品比本島更接近世界衛生組織新準則呢？

台灣健康空氣聯盟在臉書指出，雙十節本島與離島空氣品質差很大。圖／取自臉書
台灣健康空氣聯盟在臉書指出，雙十節本島與離島空氣品質差很大。圖／取自臉書

中火 霧霾 PM2.5

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