快訊

奧運英雄大遊行11:30登場 遊行路線、發小國旗地點看這裡

直播／國慶演說全文 蔡英文提「四堅持」：全力阻止現狀被片面改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情「解罩」後第一個連假 台南返鄉人潮恢復去年9成

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市智慧交通中心透過影像監控交通狀況。圖／交通局提供
台南市智慧交通中心透過影像監控交通狀況。圖／交通局提供

國內疫情「解罩」之後的第一個連續假日，台南市交通局統計台南人潮與車潮，昨天一天搭乘大眾運輸工具抵台南的有 2萬5382人次，而從國道到台南則有11萬6000車次，與去年同期相比，大約已恢復了9成。

國內疫情趨緩，疫情指揮中心上周公布民眾在戶外空曠地可以不戴口罩，而之前中秋連假雖然疫情也平緩，但不少人心中仍「怕怕的」，加上仍有縣市首長呼籲「盡量原地過節」，返鄉人潮有限，但國慶連假路上湧現車潮與人潮，疫情的影響慢慢遠離。

台南市交通局經由智慧交控系統等設施，統計國慶日連假首日10月9日返鄉旅客，其中搭乘台鐵約為1萬人次；搭乘高鐵約為1萬3000人次;搭乘國道客運約為2382人次，共計2萬5382人次；另經國道1號南返約7萬7000車次，經國道3號南返約3萬9000車次，共有約11 萬6000輛車湧入台南。

交通局表示，交通局在連假期間也將持續於大台南智慧交通中心全程監看各主要道路及觀光景點周邊交通狀況，除進出安平地區及市區主要連外路廊雙向路段車流較多，其餘路況大致順暢，交通中心利用CMS、即時交通資訊網等系統，將即時的交通資訊發送給用路人參考，避開壅塞路段，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制、及引導替代道路，維持道路車流順暢及交通秩序。

台南市智慧交通中心透過影像監控交通狀況。圖／交通局提供
台南市智慧交通中心透過影像監控交通狀況。圖／交通局提供

台南 疫情 國道客運

延伸閱讀

連假首日琉球登島1.1萬人 圓規颱風攪局今登島遊客減

國慶連假第二天 大雅、台灣大道匝道車多車速慢

影／連假遊客夜衝 「武陵夜市」直播凌晨3點就塞車

國慶連假逢空汙殺風景 口罩戴好戴滿防疫又防空汙

相關新聞

明後天影響最劇烈！圓規颱風今晚8時海警 恐豪雨以上雨勢

中央氣象局表示，目前西北太平洋有三個颱風，只有圓規颱風對台天氣造成直接影響，預估今天晚上8時將發布海上警報，發布陸警機率...

影／國慶寶寶出生5小時 小手拿國旗祝國恩家慶

國恩家慶的一天，國慶寶寶紛紛來報到！高雄市阮綜合醫院一名29歲產婦，今早5點18分自然產下健康女寶寶，才出生5小時就拿著...

太平洋有3颱！南修颱風今上午生成 對台影響曝光

中央氣象局表示，原位於關島東北東方海面上的熱帶性低氣壓，於今日上午8時發展為輕度颱風，編號第19號（國際命名：NAMTH...

「圓規」颱風明午後起最接近台灣 吳德榮：防致災性降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，圓規颱風結構鬆散，與其北北東方的擾動，同為季風低...

即便受傷、低潮也不輕言放棄！ 奧運國手全力以赴的精采故事

2020東京奧運圓滿落幕，運動員新聞故事仍舊熱度不減，也讓大家開始注意到賽事畫面上，除了常見的運動服飾品牌之外，選手們私底下的時尚穿搭及服飾搭配。

冰箱怎麼選？夫沒商量擅買新冰箱 婦人一看白眼「絕對難用」

冰箱是現代許多家庭必備的家電之一，會自炊的人需要冰箱儲存食材，而不煮飯的人，也可以用冰箱來存放零食飲料等等。然而在挑選冰箱時，也是有一些眉角需要注意。最近日本媒體，就分享了幾則買錯冰箱而後悔的案例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。