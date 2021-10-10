疫情「解罩」後第一個連假 台南返鄉人潮恢復去年9成

國內疫情「解罩」之後的第一個連續假日，台南市交通局統計台南人潮與車潮，昨天一天搭乘大眾運輸工具抵台南的有 2萬5382人次，而從國道到台南則有11萬6000車次，與去年同期相比，大約已恢復了9成。

國內疫情趨緩，疫情指揮中心上周公布民眾在戶外空曠地可以不戴口罩，而之前中秋連假雖然疫情也平緩，但不少人心中仍「怕怕的」，加上仍有縣市首長呼籲「盡量原地過節」，返鄉人潮有限，但國慶連假路上湧現車潮與人潮，疫情的影響慢慢遠離。

台南市交通局經由智慧交控系統等設施，統計國慶日連假首日10月9日返鄉旅客，其中搭乘台鐵約為1萬人次；搭乘高鐵約為1萬3000人次;搭乘國道客運約為2382人次，共計2萬5382人次；另經國道1號南返約7萬7000車次，經國道3號南返約3萬9000車次，共有約11 萬6000輛車湧入台南。