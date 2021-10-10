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疫情「解罩」後第一個連假 台南返鄉人潮恢復去年9成
國內疫情「解罩」之後的第一個連續假日，台南市交通局統計台南人潮與車潮，昨天一天搭乘大眾運輸工具抵台南的有 2萬5382人次，而從國道到台南則有11萬6000車次，與去年同期相比，大約已恢復了9成。
國內疫情趨緩，疫情指揮中心上周公布民眾在戶外空曠地可以不戴口罩，而之前中秋連假雖然疫情也平緩，但不少人心中仍「怕怕的」，加上仍有縣市首長呼籲「盡量原地過節」，返鄉人潮有限，但國慶連假路上湧現車潮與人潮，疫情的影響慢慢遠離。
台南市交通局經由智慧交控系統等設施，統計國慶日連假首日10月9日返鄉旅客，其中搭乘台鐵約為1萬人次；搭乘高鐵約為1萬3000人次;搭乘國道客運約為2382人次，共計2萬5382人次；另經國道1號南返約7萬7000車次，經國道3號南返約3萬9000車次，共有約11 萬6000輛車湧入台南。
交通局表示，交通局在連假期間也將持續於大台南智慧交通中心全程監看各主要道路及觀光景點周邊交通狀況，除進出安平地區及市區主要連外路廊雙向路段車流較多，其餘路況大致順暢，交通中心利用CMS、即時交通資訊網等系統，將即時的交通資訊發送給用路人參考，避開壅塞路段，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制、及引導替代道路，維持道路車流順暢及交通秩序。
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